被陳傑憲認出大喊：我知道你　金鐘男星曝過程…中間人竟是曹佑寧

記者黃庠棻／台北報導

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍後，「台灣隊長」陳傑憲憑藉卓越球技、寵妻愛家的形象，擄獲不少粉絲的心，日前帶著老婆Hailey（綺綺）一同出席《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》，在活動上也與不少明星合照，引起網友熱議。

▲陳傑憲出席GQ年度風格大賞紅毯活動。（圖／記者周宸亘攝）

《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》除了邀請陳傑憲與老婆Hailey出席之外，也邀請韓哥、蔡康永、Energy、李洋、王齊麟、ØZI、蔡詩芸、吳思賢、詹懷雲、施柏宇、黃冠智、黃迪揚等人參加，其中黃冠智憑藉《降河洄游》獲得第57屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，他也大方分享與台灣隊長對話的內容。

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▲黃冠智出席GQ年度風格大賞紅毯活動。（圖／記者周宸亘攝）

黃冠智今（4）日出席主演電影《鳳姐》的首映會，在訪問中公開了自己參加活動與陳傑憲互動的過程，透露當天晚上人非常多，很多人都想跟對方拍照，他抓緊空檔與台灣隊長打招呼，沒想到對方一看到他立刻說了一句「我知道你是誰」，同時說出他的作品《華麗計程車行》的主題曲〈運轉人生〉。

▲黃冠智分享跟陳傑憲互動的過程。（圖／記者周宸亘攝）

得知陳傑憲知道自己，黃冠智坦言雖然可能是因為在《華麗計程車行》飾演哥哥曹佑寧的關係，但自己仍感到相當開心，還跟對方開玩笑說要跟曹佑寧炫耀兩人巧遇，沒想到對方馬上幽默回應「小曹可能覺得沒什麼，因為我跟他太熟了」，過程相當逗趣、可愛。