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Hoshi終於見到天王！後台暖心互動「眼神發亮盯著GD」　全程迷弟笑容

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體SEVENTEEN成員Hoshi是天王G-DRAGON（GD）忠實粉絲，雖出道很久，但其實他與偶像只見過2次，他10月底出演諧星李龍真的頻道，透露自己其實不太有機會與對方見面，而他在2024 MAMA頒獎典禮再度見到G-DRAGON本尊，全程露出迷弟笑容，看得粉絲跟著笑出來。近日，GD公開MAMA幕後花絮，他趁空與Hoshi私下又見了一次，兩位巨星的互動，引起全球歌迷注目。

▲▼ Hoshi終於見到天王！後台暖心互動「眼神發亮盯著GD」　全程迷弟笑容。（圖／翻攝自GD YouTube）

▲▼Hoshi後台與GD打招呼，眼神在發亮。（圖／翻攝自GD YouTube）

▲▼ Hoshi後台與GD打招呼，眼神在發亮。（圖／翻攝自GD YouTube）

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G-DRAGON近日在官方頻道公開2024 MAMA頒獎典禮彩排幕後，他抵達停車場時，Hoshi恰好前來打招呼，他親切地先喊「Hoshi啊」，隨後伸出手與對方擊掌，有趣的是，Hoshi全程傻笑、露出可愛的粉絲笑容，他主動關心：「有睡好嗎？」Hoshi點點頭表示有，但他則表示有睡，但沒有睡得太深沉。

▲▼ Hoshi終於見到天王！後台暖心互動「眼神發亮盯著GD」　全程迷弟笑容。（圖／翻攝自GD YouTube）

▲Hoshi、GD蓋手指印章畫面很可愛。（圖／翻攝自GD YouTube）

兩人聊到其他話題，Hoshi兩隻手豎起大拇指讚嘆「真的太棒了」，GD模仿著他的動作，雙方還蓋了手指印章，為彼此加油打氣後，Hoshi鞠躬表示謝謝，最後才離去。兩人短暫的互動，卻讓粉絲看得興奮，敲碗表示「好想看他們合作」、「成功追星粉絲典範」。

事實上，Hoshi與G-DRAGON頗有緣分，兩人之間擁有共同好友李洙赫，李洙赫對他愛戴有加，經常玩在一起。另外，G-DRAGON宣佈正式回歸，日前登上廣播節目時，劇透會有演唱會回歸，令全球粉絲期待不已，希望早日聽到好消息。

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SEVENTEEN, Hoshi, G-DRAGON, GD

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