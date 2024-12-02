邊佑錫確定再演浪漫新作「女主角是IU」！　失意皇族戀上富千金

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員邊佑錫繼熱播網劇《背著善宰跑》後，正式確定新作，將與IU（李知恩）合作出演《21世紀大君夫人（暫定名稱）》。該劇設定在憲政君主制下的大韓民國，講述一段跨越身份界限的浪漫愛情故事，消息一經公佈便引發廣泛關注。

▲邊佑錫新作將和IU共演浪漫愛情劇。（圖／翻攝自Instagram／dlwlrma、byeonwooseok）



《21世紀大君夫人》（暫定名稱）設定在21世紀憲政君主制下的大韓民國，邊佑錫此次飾演「安大君」，作為21世紀憲政君主制大韓民國的王之子，擁有高貴的皇族身份，卻因命運使然一無所有，角色壓抑自我、掙扎求存，直到遇見IU飾演的財閥千金「成熙珠（音譯）」，人生才逐漸發生改變。

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IU則在劇中飾演擁有美貌、智慧和強烈勝負欲的財閥第二代成熙珠，她出生於排名第一的財閥世家，本以為平民身份微不足道，卻發現這成了她人生的一大障礙，進而與皇室的安大君捲入交織的命運中。

邊佑錫憑《背著善宰跑》中清新自然的青春愛情表現贏得全球粉絲喜愛，這次化身現代版王室成員，將展現全新的角色魅力。IU過去在《我的大叔》、《德魯納酒店》等多部作品中展現深厚演技，此次將帶來華麗變身，與邊佑錫共同演繹新鮮又悸動的浪漫化學反應。《21世紀大君夫人》預計於2025年下半年播出。