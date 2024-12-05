小孟老師／12月5日星座運勢　雙子遇到心儀對象

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：理性看待事務

感情：嘴甜獲得信任

財運：減少意外風險

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：射手

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雙子座

工作：創意靈活展現

感情：遇到心儀對象

財運：多元得財機會

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：水瓶

天秤座

工作：思考展現能量

感情：體驗美好愛情

財運：錢財有好發展

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：能力受到重視

感情：提升自己形象

財運：理財計劃得宜

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：牡羊

金牛座



工作：做事細心謹慎

感情：情人間愛意濃

財運：條理分散投資

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙子

處女座

工作：企劃獲得肯定

感情：投入愛人懷裡

財運：偏財運很不錯

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作順心順利

感情：得到溫柔呵護

財運：分散獲利風險

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：獅子

天蠍座

工作：獲得長官支援

感情：溫柔體貼關愛

財運：增加多元投資

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：魔羯

雙魚座

工作：待人有情有理

感情：收到愛情禮物

財運：進財機會頗多

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：決策果斷精準

感情：單身者易艷遇

財運：謹慎投資理財

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：雙魚

獅子座

工作：工作按部就班

感情：單身提升桃花

財運：投資見好就收

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天秤

射手座

工作：做事有條有理

感情：單身結識異性

財運：易得貴人建議

幸運色：白色

貴人：處女

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。