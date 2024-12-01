最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

記者張筱涵／綜合報導

香港女星唐寧（本名江麗娜）是「最美童星」出身，以《縱橫四海》中飾演女主角童年時期一角爆紅，驚艷眾人。不過，隨著年齡增長也變得鮮少參與新作品，最新電影停在2019年，和丈夫離婚後，她獨自帶著孩子定居紐西蘭，最近曝光的問候影片中看起來過得健康快樂。

▲網友巧遇唐寧。（圖／翻攝自微博）



該網友在小紅書上曬出與唐寧的合照，照片中唐寧留著俐落的褐色短髮，笑容燦爛，肌膚透亮，狀態極佳。原PO大讚：「偶遇唐寧，當然不能放過合照的機會！她還是那麼甜，依舊是美女。」其他網友也紛紛留言：「童年女神」、「兩孩媽怎麼做到還像20歲」、「唐寧樣子保養得好好啊，從小看她拍戲，好接地氣」、「純情可愛不整容不做作」。

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唐寧憑藉《縱橫四海》走紅後，出演了《十兄弟》、《亂世佳人》、《施公奇案II》等多部知名劇集，演藝事業一度風光。她2010年與鄧偉傑結婚，婚後育有一子一女，婚姻於2017年結束，兩人共同扶養孩子，孩子目前與唐寧同住。

自去年移居紐西蘭後，唐寧開始轉型為網紅，原本在YouTube經營個人頻道「江麗娜」，但目前頻道已關閉，僅剩Instagram保持更新。大陸公眾號26日曝光一段她的問候影片，其中提到：「好久不見，大家好嗎？我現在人在紐西蘭，已經好幾年了。你們不用擔心我，我過得挺好的，你們也要好好保重，有機會再見。」

▲唐寧和粉絲打招呼。（圖／翻攝自微博）