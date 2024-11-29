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天真女星攏系假！陳宥心遭衝康2次「衰成劇組箭靶」　沈玉琳曝3線索

記者張筱涵／綜合報導

在最新一集的《11點熱吵店》中，陳宥心分享了自己拍攝某部劇集時的辛酸經歷，並揭露了劇組內部的矛盾以及與一名女演員之間的糾紛。該女演員經常飾演「丑角」角色，沈玉琳更提供3個提示，暗示觀眾猜測其身份。

▲▼陳宥心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）▲▼陳宥心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲陳宥心被指使搬行李還被要求讓出房間。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

陳宥心透露，當時劇組拍攝地點在中南部，宿舍為租下的透天厝，並遵循「不論資歷大小，誰先到誰先選房」的潛規則。她與另一位女主角選擇了較大的房間，原以為能順利完成拍攝，卻沒想到一次好心舉動，竟成了後續「噩夢」的開始。

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某天拍攝結束後，陳宥心準備開車回宿舍時，遇到該名女演員，對方以無車代步為由哭訴求助，她想說順路也很同情便決定載一程。然而，一到宿舍，該名女演員態度突變，不僅要求她幫忙搬運行李，還趁她上廁所時直接霸佔了床位。

陳宥心要求對方離開，女演員卻轉移陣地到一樓沙發枕著行李哭訴，吸引劇組導演、攝影師等人關注，進一步指責陳宥心與另一位女主角「太過分」，讓她們瞬間成為劇組內的「壞人」。

▲▼陳宥心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）▲▼陳宥心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲陳宥心衰變壞人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

陳宥心在這件事情後，整個拍攝期間選擇以和為貴，但到了殺青當天，再度被該名女演員要求順路載回桃園，儘管內心百般不願，但在劇組成員注視下還是同意了。下桃園交流道後，陳宥心原以為對方會下車，沒想到卻被要求載到家門口：「這時候我就受不了了，因為她在人前是楚楚可憐，但是跟我兩個人相處的時候就是公主病，這時候我就叫她下車，我原本以為這件事情結束了，隔天我一直接到電話，劇組幕後工作人員和幕前演員說我很過分，大半夜把人家丟在荒郊野外。」

但陳宥心其實是讓該名女演員在便利商店前下車，根本不是荒郊野外，無奈當年沒有行車紀錄器可以拿影片出來證明自己所言不假，實在無奈。她接著透露，該名女演員的演藝事業現已不如當年活躍，但偶爾仍會因各種原因成為媒體焦點。沈玉琳聽到名字後更笑著提供提示，「代表性丑角人物」、「憲哥」、「絲襪」三個提示來揭露其身份。

▲▼陳宥心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）▲▼陳宥心。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲沈玉琳給出3個提示。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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陳宥心, 沈玉琳, 11點熱吵店

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