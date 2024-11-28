百萬YTR志祺遭疑「二度整形」最近又差很大！列3點回應…認了：沒拿捏好

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber志祺七七2023年花了33萬整形，並透過健身搖身一變成了天菜男。未料事隔1年多，最近被很多人懷疑「是不是又做了啥」、「怎麼看起來又不一樣」讓他決定親上火線列出3點回應！

▲志祺七七回應二度動刀的傳聞。（圖／翻攝自Threads／shasha77.daily）



首先，志祺七七澄清真的沒有二度動刀，「我今年就只有認真睡覺飲控運動」，沒想到光是這樣就瘦了超多，目前打算再瘦4公斤的純脂肪才會開始增肌，「所以看起來會跟以前很不一樣。」

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▲志祺七七澄清是因為最近又瘦了。（圖／翻攝自Instagram／shasha77.daily）



其次會出現很大差異的原因，志祺七七推測可能是每天都有簡單妝髮後再錄影的關係，「妝只用潤色防曬＋很少的遮瑕、髮則是就ㄜ簡單用」，純粹想看起來整齊有精神，畢竟他的影片並沒有套任何濾鏡。

▲▼志祺七七強調並沒再繼續整形。（圖／翻攝自Instagram／shasha77.daily）



最後，志祺七七解釋他沒有想營造動漫人物感、男公關感、花美男感，而是單純想練習打理自己，「而我在不熟悉的領域，都滿容易顯得很笨拙，所以可能有時沒拿捏好，但我會慢慢感受跟調整到位的，請大家多擔待哩。」

志祺七七Threads全文：

最近好多人說我是不是又做了啥，怎麼看起來又不一樣，還是濾鏡上太多⋯

因為有點太多討論跟私訊了 @@，所以簡單回應一下：

1. 真的沒幹嘛⋯我今年就只有認真睡覺飲控運動，和定期回初日跟 cofit 看病而已⋯但這樣瘦了超多，現在還在繼續把多餘的脂肪減掉，預計是要再瘦 4 公斤的純脂肪，才會開始增肌，所以看起來會跟以前很不一樣。變健康之後真的很瘦囧⋯

2. 最近會有很大的差異，可能是因為在嘗試每天錄影都有簡單的妝髮，妝只用潤色防曬＋很少的遮瑕、髮則是就ㄜ簡單用，想看起來乾淨整齊有精神。因為之前我瀏海太長了，所以才想說還是好好面對一下⋯我們也是沒有套任何濾鏡或磨皮的⋯

3. 我沒有在追求什麼動漫人物感、男公關感、花美男 #$%^&*⋯我單純只是想要練習看看，把自己打理地乾淨整齊有精神些而已。而我在不熟悉的領域，都滿容易顯得很笨拙，所以可能有時沒拿捏好，但我會慢慢感受跟調整到位的，請大家多擔待哩⋯