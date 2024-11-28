記者蔡琛儀／台北報導

擁有10億身家的「財富女神」王宥忻，近日和感情回溫的前夫「翁總」翁承旭、兩隻羊駝萌獸麥可與GaGa合體拍攝婚紗照，王宥忻解釋：「我跟翁總每年都會拍婚紗，或者是去不同的國家拍不同形式的照片，一起透過這樣的方式來記錄生活，讓自己維持年輕狀態，更懂得照顧健康跟保養自己。」也透露兩人有計畫在泰國補辦浪漫的海島婚禮。

▲▼王宥忻與前夫翁總拍攝婚紗照，兩隻草泥馬也入鏡。（圖／台北法國巴黎婚紗提供）

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王宥忻表示今年婚紗是翁總主動提起說要拍，拍攝了三套風格不同的禮服，各有不同的特色，分別是一套白紗、一套是粉紅韓風，最後一套則是精靈蝴蝶款式，至於翁總則是穿西裝，王宥忻說：「男生的衣服本來就比較普遍，但他們的西裝就會有很多的裝飾跟巧思看起來就會有特色。」

雖然王宥忻和翁總去年結束12年婚姻，但兩人一直都是彼此的摯友和工作夥伴，對於感情回溫，王宥忻說一雙兒女也很開心：「小朋友也覺得爸爸跟媽媽的感情越來越好，因為父母經歷的過程有成長也能夠帶著孩子成長，讓小朋友可以了解到父母並不是完美的，也會犯錯也會有缺點，但是我們都願意調整自己一起進步，也讓小朋友跟我們一同成長。」

▲王宥忻美美拍攝婚紗照 。（圖／台北法國巴黎婚紗提供）