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楊乃文酒吧副業8年收攤　昔認經營最大挑戰「人事管理」

金曲歌后楊乃文酒吧副業，在10月26日北流《MUSE繆思》演唱會台北最終場開唱當天結束營業。（合成圖／翻攝自Tiger Lily臉書、亞神提供）

▲金曲歌后楊乃文酒吧副業，在10月26日北流《MUSE繆思》演唱會台北最終場開唱當天結束營業。（合成圖／翻攝自Tiger Lily臉書、亞神提供）

圖文／CTWANT

金曲歌后楊乃文在台北市東區與友人一同開設「Tiger Lily」酒吧，至今營業已達8年時間，該店卻在她10月26日北流《MUSE繆思》演唱會台北最終場開唱當天結束營業，並提前在粉專貼出歇業公告，「敬愛的好朋友們，感謝大家這8年來的支持，Tiger Lily預計營業至10月26日」。

2016年楊乃文推出專輯《女爵》，同時展開新事業「Tiger Lily」酒吧，她曾在受訪時透露店內共有5位股東，彼此都是相識超過10年的好友，「我們以前常去同一間酒吧聚會，所以乾脆開一間，我們都不是靠這間店收入生活、沒有當成『做生意』看待，算是滿志同道合的」，開店4年後才終於回本，未料卻在今年10月底歇業。

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楊乃文表示酒吧經營不易，而做服務業最大挑戰是「人事管理」。（圖／報系資料照）

▲楊乃文表示酒吧經營不易，而做服務業最大挑戰是「人事管理」。（圖／中時報系資料照）

她曾表示酒吧經營不易，而做服務業最大挑戰是「人事管理」，卻從沒擔心經營不下去，更說：「一開始新店吸引人，客人自然會來，但後面就要靠活動吸引客人，好在我們5個人人緣還不錯，再怎麼樣都有自己的朋友光顧。」像是艾怡良就經常造訪，品嘗特色調酒。

身為股東之一的楊乃文也經常會出現在店內，安靜地坐在最靠外面那桌，而粉絲們入內消費時也很有默契的不打擾她。先前就有網友發文表示聽說過一個傳聞：某次客人喝醉在店裡發瘋亂叫，楊乃文就安靜地走到她面前說：「叫什麼叫？叫床喔？」全場立即安靜，女王果然不是喊假的。

TigerLily店內主打經典與創意的調酒和餐點。（圖／翻攝自臉書）

▲Tiger Lily店內主打經典與創意的調酒和餐點。（圖／翻攝自臉書）

「Tiger Lily」10月在粉專貼出歇業公告，宣布營業至10月26日，未來所以有團隊將會移至安和路ICHI繼續為大家服務，貼文一出讓許多老主顧覺得相當惋惜，紛紛留言「懷念悠哉發呆喝酒的時光」、「我要哭了」、「以後我去台北，你要我去哪窩著」。

※《時報周刊CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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