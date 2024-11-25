台灣4比0完封日本！SJ利特緊盯棒球賽事　同步直播恭喜：哇，台灣贏了

記者吳睿慈／綜合報導

台灣隊24日在「世界棒球12強賽」勇奪冠軍，全台見證歷史性的一刻，就連韓團Super Junior成員利特也緊盯著比賽現場，他在比賽結束後，開啟了社群網站IG直播與粉絲互動，不忘向台灣粉絲送上祝賀「我看了12強，台灣贏了，哇！」此話一出，令E.L.F.感動不已。

▲SJ利特緊盯棒球賽事。（圖／翻攝自利特IG）



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▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



Super Junior過去曾派出小分隊長住在台灣，經常來到台灣舉辦演唱會，每次都會交出完售好成績，團體與台灣粉絲有著特別的情感。恰好「世界棒球12強賽」冠軍賽24日晚間開打，利特也緊盯著賽事進度，並在IG限時動態放上正在追比賽的認證照。

台灣隊以4比0完封日本隊，利特看完比賽後外出，趁空開啟直播與粉絲互動，當看到台灣粉絲留言，他馬上切換中文「你好」，接著讚嘆：「我看了12強，台灣贏了，哇！」送上滿滿祝賀。

▲▼SJ利特直播恭喜「台灣贏了」。（圖／翻攝自利特IG）



Super Junior於2024年在台灣豐收，除了團體來台舉辦見面會、演唱會之外，成員也輪番來台以專場演唱會模式開唱，道地的台灣味代言更是令歌迷又驚又喜，圭賢先成為觀光大使、SJ D&E與超商合作聯名，隊長利特則是扛下高粱酒以及客家電視台節目主持，在台活動滿滿，粉絲雖哀嚎錢包扁了，但還是忍不住掏錢支持。