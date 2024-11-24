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前BTOB鄭鎰勳「曾吸161次大麻」消失⋯　時隔5年復活造型全變了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BTOB前成員鄭鎰勳因呼麻毀掉事業，從2016年7月5日起到2019年1月9日為止，與被告人7位同夥，8人共吸食了161次大麻，並花了約韓幣1億3千萬元（約台幣350萬元）購買862公克的大麻。他被判緩刑後，沉寂許久，21日突然發出新歌〈lullaby〉，正式宣告復活回歸樂壇。

▲▼ 前BTOB鄭鎰勳「曾吸161次大麻」消失⋯　時隔5年復活造型全變了。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

▲▼鄭鎰勳回歸樂壇。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

▲▼ 前BTOB鄭鎰勳「曾吸161次大麻」消失⋯　時隔5年復活造型全變了。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

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鄭鎰勳退出團體後，曾經悲痛發文「我的錯誤導致很多珍貴的人離開，我才發現該如何活下去，我該如何改掉對人生的態度，雖然已經太晚了，但我深刻地了解到了。」他染毒後幾乎在演藝圈消失匿跡，21日突然發出新歌〈lullaby〉，立刻引起話題。

▲▼ 前BTOB鄭鎰勳「曾吸161次大麻」消失⋯　時隔5年復活造型全變了。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

▲鄭鎰勳留起長髮造型慵懶又帶點頹廢風。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

繼2019年發出專輯《Spoiler》之後，鄭鎰勳相隔5年回歸樂壇，他的新歌〈lullaby〉是回顧人生的過程中所誕生的創作，他頂著一頭及肩長髮、捲成波浪微捲，頹廢慵懶風格，與過去清新可愛的造型截然不同。

▲▼ 前BTOB鄭鎰勳「曾吸161次大麻」消失⋯　時隔5年復活造型全變了。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

▲鄭鎰勳過去染毒被判刑。（圖／翻攝自鄭鎰勳IG）

鄭鎰勳從2016年7月5日起到2019年1月9日為止，與被告人7位同夥，8人共吸食了161次大麻，並花了約韓幣1億3千萬元（約台幣350萬元）購買862公克的大麻。他自6月被當庭逮捕後，長達5個月的時間都在拘留所度過；起初，檢方向他求處4年有期徒刑、罰款韓幣1億3305萬5千元（約台幣350萬元），法院一審則是判他2年有期徒刑、1億3千萬徵收金（約360萬元台幣），但他認為量刑過重，寫了反省信求減刑，最終判決為2年有期徒刑、緩刑3年以及加罰徵收金韓幣1億2663萬元，另外，他必須接受40小時藥物治療的課程教育，全案告一段落。

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