YTR陳彥婷老公「生日當天收教召通知」！　搞笑喊話：真是surprise

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，平時會在社群記錄家庭日常的她，今（22）日發文慶祝老公生日，同時也透露對方在當天收到教召通知。為此，陳彥婷搞笑表示：「真的是surprise！」

▲陳彥婷透露老公生日當天收到教召通知。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

陳彥婷提到，週一的時候巨人就告訴她：「這一週要大吃！」當時她聽完後隨口回應對方：「然後呢？」接著老公隨即表示，自己計劃在生日過後開始減肥。陳彥婷透露在今天生日當天，巨人吃得心滿意足，不過意外的是，正當他沉浸在美食的滿足感中時，竟收到一份「特別的禮物」——教召通知。為此，她笑稱這完全是「意料之外的驚喜」，並用surprise形容老公的反應，幽默中帶著調侃的語氣。

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▲陳彥婷和老公斜槓開早餐店。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，除了紛紛留言祝福巨人生日快樂之外，同時也留言表示，家中有嬰兒的情況下似乎能夠不必教召，「有小小孩可以免招喔」、「有嫩嬰不需要去教召」、「兩個小孩其中一個未滿7歲都可以免招」、「有雙寶教召可以不用去，去申請一下就好」、「家有6月以下小孩，好像可以申請不去的樣子」。