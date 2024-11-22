白紀亞消失2年突更新IG！　「昔交往60男」近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

27歲網紅白紀亞10年前曾參與節目《康熙來了》錄製，並在錄影過程中自爆自己交過60任男友，不過後來卻改口稱是單純曖昧的人數，掀起熱議。然而，已經有2年未更新IG動態的她，20日突然PO出慶生近照，貼文曝光後，湧入不少網友留言討論。

▲白紀亞消失2年突然更新IG近況。（圖／翻攝自Instagram／baijiya.unique）

照片中，白紀亞身穿一件夢幻的漸層彩虹色公主蓬裙，服裝材質輕透且富有層次感，展現甜美與優雅的氣質。她的髮型以粉色和紫色交錯，再搭配一個淺藍色蝴蝶結髮夾和星星耳環，整體氛圍相當夢幻。白紀亞坐在一張粉紅色的床上，背景充滿公主風格，襯托浪漫與溫馨的氛圍。她嘴角帶著淡淡的笑容，雙手放在膝上，動作充滿自信。

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▲白紀亞上次更新IG在2年前。（圖／翻攝自Instagram／baijiya.unique）

貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也有不少粉絲留言關心白紀亞的近況，紛紛表示「好想妳」、「好久不見」、「好久沒貼文了」、「怎麼消失那麼久」、「天啊好久沒更新了」。事實上，白紀亞上次更新IG已是2年前的12月底，當時她分享自己身穿白色蕾絲裙站在新北耶誕城的擺拍照，如今時隔2年更新近照，再度掀起網友關注。