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關繼威重返金馬！興奮喊「我等了40年」　台裔製片：媽比我拿奧斯卡還興奮

記者蕭采薇／台北報導

《媽的多重宇宙》華裔導演關家永、製片人王慶和贏得最佳男配角的關繼威，受邀來台參加第61屆金馬獎擔任頒獎嘉賓。關繼威笑說，他第一次參加金馬獎是1985年，「當時我還非常年輕，是媽媽陪我一起來的。等了將近40年，才等到金馬獎再次邀請我參加。」

▲關繼威出席金馬記者座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲關繼威時隔40年參加金馬獎，將擔任典禮頒獎人。（圖／記者林敬旻攝）

《媽的多重宇宙》當年以小成本逆襲在奧斯卡連獲大獎，成為獨立電影的奇蹟，但其實電影和台灣非常有淵源，除了關繼威曾在台發展外，導演之一的關家永父母都來自台灣，製片人王慶父親也來自台灣。關繼威透露：「在拍攝的時候，我們就希望能把電影帶來台灣，因為裡面有很多台灣元素，像是演女兒的史蒂芬妮也是台裔。」

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回憶起在1985年來台參加金馬獎時，當時關繼威才14歲，他回憶看到周潤發非常開心：「那是大家心中的大明星，他有很溫暖的笑容，還說看過我的《魔宮傳奇》，我等了將近40年才再度受邀來到金馬獎，我已經迫不及待要和一些老朋友敘舊。」

▲關家永、關繼威、王慶出席金馬記者座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《媽的多重宇宙》（左起）導演關家永、關繼威、製片王慶，來台參加金馬獎。（圖／記者林敬旻攝）

關繼威表示：「很開心來台灣就有親切感，我幾年前有拍台灣作品，很像回到家的感覺。」而在收到金馬大師課擔任講師的邀請時，他一度覺得自己沒資格，但也很開心，「我覺得自己不僅是導師，同時我也是學習者，我很開心能和大家學習。」

關繼威也坦言，在生涯曾經碰到低潮，一度也轉做幕後，但能堅持下去的最重要原因就是要相信自己，「相信自己才知道自己喜歡什麼，同時身邊的人也會在我心灰意冷時，讓我有走下去的希望，我曾經轉向幕後，雖然角度不一樣，但不一樣的人生經歷會支撐你走到目的地。」

▲關繼威出席金馬記者座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲關繼威時隔40年再參加金馬，已從童星變成奧斯卡得主。（圖／記者林敬旻攝）

他笑說，得到奧斯卡後，他的私生活沒有改變，還是住一樣的房子、開一樣的車，關家永也笑說：「我還有個五歲的兒子，他根本不在意什麼奧斯卡。」但是工作上有滿大的轉變，關繼威說：「我原本欣賞和仰慕的導演，會主要向我提出邀約了。」

▲關繼威出席金馬記者座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲關繼威向台下送飛吻。（圖／記者林敬旻攝）

台美混血的製片人王慶也透露，他的母親是會說中文美國人，當初拿到奧斯卡時，媽媽的反應是「很棒呀！」但當媽媽得知他要來來參加金馬時，反而是超級興奮的說：「哇！恭喜你！」巨大的反差讓他也覺得很有趣。三人將於23日出席金馬獎，關繼威將頒發最佳男主角，關家永和王慶將頒發最佳劇情短片和最佳新導演。

 

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