直擊／町田啓太戲癮上身！鍾情謝盈萱演一段《影后》：是我先看到妳

記者吳睿慈／台北報導

日本男神町田啓太即將在台北舉辦見面會，他22日上午先搭乘班機抵台，馬不停蹄馬上接受台灣媒體採訪，看到粉絲舉著「我一輩子都支持你」，他感動致謝粉絲花時間準被「能再來到台灣非常開心」，他平時有在關注台灣影視作品，已經把《影后》放入播放清單，現場過過戲癮秀一段台詞「是我先看到妳的」，獲得記者滿場掌聲。

▲町田啓太即將在23日舉辦見面會 。（圖／ LDH愛夢悅提供）



町田啓太22日抵台後馬上接受台灣媒體聯訪，他列出美食清單想吃水餃、滷肉飯、蛤蜊雞湯。台灣恰好23日迎接第61屆金馬獎，他知道頒獎典禮將在明日舉辦，「最近很多台日合作，很有興趣」，他看過《誰先愛上他的》，「在最後一幕是舞台劇的地方，看完不知不覺感讀流淚，新衝擊，不一樣的感覺。」

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對於謝盈萱的演技印象深刻，町田啓太已經把《影后》列入追劇清單，現場秀一句經典台詞「是我先看到的」，獲得記者肯定，他加碼講中文「我會常常來」，並表示會練習給粉絲聽。

▲町田啓太以一頭短髮現身。（圖／ LDH愛夢悅提供）



這回抵台以短髮新造型現身，町田啓太解釋「不是因為我想換，是配合要拍的角色去換，我對髮型沒有注重，什麼髮型都可以」，他幽默表示「不好意思，你才剛習慣我就剪掉了，因為拍完下一個又有不同要求，大家可能需要有心理準備，這次我會保持短髮久一點，讓你們有心理準備，暫時不會再留長了。」現場再度秀一句中文「「新髮型好看嗎，喜歡嗎」。