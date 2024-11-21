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金馬／許光漢頂「大頭兵髮型」走紅毯！　關繼威頂替吳慷仁頒影帝

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎即將登場，包含日本金像獎影帝阿部寬、奧斯卡最佳男配獎關繼威，金馬影帝張震和包括張艾嘉、吳君如、林嘉欣等七位金馬影后外，正在服役的許光漢也將特地向所屬請假獲准。據悉他不只將出席典禮頒獎，更預計將和《青春18×2 通往有你的旅程》劇組一起走紅毯，這也是他的「大頭兵」髮型首度公開亮相。

▲第61屆金馬獎頒獎人許光漢、關繼威。（圖／金馬執委會提供）

▲許光漢將出席金馬頒獎，更預計將和《青春18×2 通往有你的旅程》劇組一起走紅毯。（圖／金馬執委會提供）

許光漢去年以《關於我和鬼變成家人的那件事》首度入圍金馬影帝，雖然未奪獎，但無懸念拿下各媒體評選的「紅毯五帥」等美名。儘管本屆未能以《青春18×2 通往有你的旅程》蟬聯入圍，但他特地向所屬單位請假，不僅以嘉賓身份出席，也將和吳君如搭檔頒發最佳原著劇本、最佳改編劇本兩個獎項。

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▲第61屆金馬獎頒獎人許光漢、關繼威。（圖／金馬執委會提供）

▲「奧斯卡得主」關繼威將頒發本屆金馬獎「最佳男主角」。（圖／金馬執委會提供）

國際大導演李安每年都不遠千里，從紐約回台力挺金馬。今年他將為曾合作《臥虎藏龍》、獲頒終身成就獎的已故影星鄭佩佩擔任引言人。而照慣例由上屆得獎者頒發的「最佳男主角」，因上屆影帝吳慷仁缺席，將於奧斯卡最佳男配獎關繼威頒發，日本影帝阿部寬，也將與張艾嘉頒發最佳導演 。

▲第61屆金馬獎頒獎人李安、阿部寬。（圖／金馬執委會提供）

▲李安每年都不遠千里回台支持金馬獎。（圖／金馬執委會提供）

 

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金馬獎, 金馬61, 金馬, 許光漢, 關繼威, 阿部寬

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