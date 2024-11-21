徐乃麟狠揍卜學亮　被高空海盜船嚇到腿軟

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行全新旅遊綜藝節目《全明星出發吧！》，由卜學亮、郭泓志、 姚元浩三位領隊一起在節目中為眾明星們提供完美極致的旅遊服務，《全明星 出發吧!》旅行團即將於12月14日起晚上8點在台視、15日起晚間8點在八大 綜合台開張大吉。

▲徐乃麟(左起)、Juliem與Angie母女玩海盜船。（圖／好看娛樂）

菜鳥領隊卜學亮說:「以前是自己去玩，現在我們是要帶著人家玩。」擔任司機重任的姚元浩更放話:「就是要讓他們回味無窮！」另一 領隊郭泓志則搞笑說:「基本上就是把屎把尿啦！」

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▲卜學亮(右起)、姚元浩、郭泓志3位菜鳥領隊組旅行團。（圖／好看娛樂）

客製化的旅遊行程、全程包車出遊、吃喝滿足遊客，《全明星出發吧!》日前釋出節目花絮邀請親子檔徐乃麟、徐新洋父子與Julie、ANGIE安吉母女，在高雄、屏東享受精緻行程，除了體驗在地行程，當然不能錯過高雄人的必吃美食吃好吃滿，讓美食家Julie姐大讚說:「這很好吃！」晚餐則是安排在愛河畔邊吃邊賞景，徐乃麟再度稱讚說:「舒服，很像國外的感覺。」

▲卜學亮(右)被徐乃麟痛打。（圖／好看娛樂）

除了好吃，當然也要好玩，三位領隊帶著兩對親子檔造訪位於高雄市百貨公司頂樓，有著30年歷史的高空遊樂園大玩海盜船，高空擺盪刺激度也加倍，讓一 向大膽徐乃麟嚇到直說:「好高喔！可以了!」就連領隊卜學亮也緊抓著安全桿不放，一旁的姚元浩見狀笑著說:「亮哥，手要伸起來，你要感受一下！」 遊戲節目後驚魂未定的徐乃麟忍不住抱怨:「要把節目流程告訴我們，有時候討論一下、交換一下嘛！」

此外，旅行團還繼續造訪的動物園、汗蒸幕、保齡球館等景點，徐乃麟重現愛的小手，狠打卜學亮腳底板，畫面震撼。