記者吳睿慈／綜合報導

南韓36歲喜劇演員柳炳宰擁有一雙圓滾滾大眼，留著招牌絡腮鬍，長相討喜的他，是很多節目力邀的嘉賓。出道以來未傳過緋聞的他，近日被韓媒爆料其實有穩定交往的女友，女方是圈外人且外貌出眾，沒想到，女友身份於21日被挖出，疑似就是《戀愛捕手4》女神嘉賓李宥廷（이유정），女方神似韓韶禧。

▲36歲柳炳宰被爆戀愛了，女友是《戀愛捕手4》神似韓韶禧的嘉賓李宥廷。（圖／翻攝自柳炳宰、李宥廷IG）

柳炳宰19日先是被爆出與一位圈外女性穩定交往中，沒想到網友翻出他經常按讚《戀愛捕手4》嘉賓李宥廷的IG貼文，兩人疑似熱戀中。只是柳炳宰所屬經紀公司Black Paper並未證實消息，低調表示「無法得知藝人的私生活，無法知道是否有在交往。」

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▲《戀愛捕手4》神似韓韶禧的嘉賓李宥廷因參與節目打開知名度。（圖／翻攝自柳炳宰、李宥廷IG）

《戀愛捕手4》嘉賓李宥廷現年27歲，五官深邃、肌膚白皙，出演節目當時因神似金泰希、韓韶禧而打開知名度，當時她透露自己是美容講師同時也是一名DJ，酷帥的風格受到觀眾喜愛。

柳炳宰長得討喜、性格隨和，出道以來首度傳出緋聞，如今抱得美人歸，馬上就引起各界討論，粉絲送上祝福「恭喜」、「很般配」。