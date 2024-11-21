鄧惠文談AI「性表現」優於人類？思辨「AI伴侶」行不行

▲精神科醫師鄧惠文（右）和公民來賓共同思辨愛情、人性與科技之間的問題。（圖／公視提供）

圖文／鏡週刊

《公視主題之夜SHOW》本週五（11/22）晚間10點將播出德國科幻喜劇電影《我是你的完美男友》，描述科學家艾瑪為取得研究經費參與「完美AI伴侶」測試計畫。本集論壇由精神科醫師鄧惠文主持，邀請AI主持人「插嘴編」和23位公民共同參與，思辨愛情、人性與科技之間的深層問題。

《我是你的完美男友》（I'm Your Man）中的「AI伴侶」能完全滿足艾瑪所有的需求，甚至是最私密的幻想。他們朝夕相處的過程中，有讓人會心一笑的幽默情節；也有宛如靈魂叩問的人性反思。然而當艾瑪越來越投入這段「感情」，她漸漸發現看似「完美」的愛情，其實有讓人難以承受的一面。對此，有超過半數的公民來賓十分青睞AI伴侶能被「量身訂做」的特性，並大讚其中包括「忠誠度」、「情緒陪伴」、「不會退化或死亡」等優點。

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論壇討論關於「性滿足」的議題，鄧惠文引用影片女主角和AI機器人在親密行為後的感想表示：「那是種被融化，融入宇宙的感覺。」觀看電影後改觀的娜娜公主也說：「我原本以為機器人表現應該比人類差，但看完後覺得Fantastic（太棒了），看女主角的反應就知道了！她隔天的落淚和極度失望，正是因為已經陷得太深。」

▲德國科幻喜劇電影《我是你的完美男友》。（圖／公視提供）

鄧惠文分析，在性生活方面，許多女性感到不滿的原因，往往是因為生理差異和社會角色設定，使對方常以自我滿足為優先，再加上擔心意外懷孕等問題，而AI則不會帶來這些困擾。

談到「是否能接受AI成為真人伴侶中的第三者？」時，公民來賓Zoe表示，「我沒有辦法想像！比如說跟男朋友約會要三個一起，會覺得這已是出軌，會有嫉妒或占有的情緒。」本身在科技業服務的阿恆則從專業的角度強調：「這跟出軌一點關係都沒有，大家都把AI想成說是有人格、靈魂，它是一個人，我覺得這件事情很荒謬。」他接著打趣地形容AI在親密行為的角色：「那就像是一個比較精緻的按摩棒！」

最後公民來賓Sophie提醒AI機器人可能的風險，認為「絕對順從」是件可怕的事，因人性的欲望往往無止境，最終可能導向崩壞。或許如同《我是你的完美男友》中艾瑪所說，「倘若讓機器人取代了伴侶，我們只會變得更需索無度，並不斷被欲望磨蝕殆盡，當他人的肯定如此唾手可得，我們還有什麼動力去努力，可以預見的是，當和機器人長期生活之後，人類會逐步失去正常的溝通與相處能力，因此我堅決反對以機器人替代人類伴侶。」



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