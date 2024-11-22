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小孟老師／11月22日星座運勢　老闆給獅子放假！太累啦～

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：遇到長官刁難
感情：得到情人重視
財運：獲利開始豐盛
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：處女

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雙子座

工作：逼退職場小人
感情：戀情進展順利
財運：財富自然增長
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：獅子

天秤座

工作：認真討好上司
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：資金周轉順利
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：熬夜完成工作
感情：心意相通靈犀
財運：穩定持續賺錢
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：牡羊

金牛座

工作：話多不如話少
感情：熱情洋溢浪漫
財運：擁有理財頭腦
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

處女座

工作：當心前輩陷害
感情：愛情有吸引力
財運：聚精會神工作
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：踏實穩紮穩打
感情：呈現滿滿幸福
財運：金錢收支平衡
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：射手

天蠍座

工作：遺忘重要行程
感情：感情產生共鳴
財運：創造工藝價值
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：金牛

雙魚座

工作：自信迎接挑戰
感情：互相陪伴關懷
財運：完成階段投資
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：對抗外來勢力
感情：珍惜眼前豔遇
財運：可以主動投資
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶

獅子座

工作：過勞想要休息
感情：伴侶更加支持
財運：財富投資得當
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

射手座

工作：慶祝名利雙收
感情：美好時光甜蜜
財運：大好光明時刻
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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