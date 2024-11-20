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蔡淑臻圈外男友曝光　談結婚還在磨合階段

記者葉文正／台北報導

49歲金鐘視后蔡淑臻曾和同為模特兒出道的李沛旭愛情長跑8年，之後雖有戀情傳出，但沒有開花結果，今天蔡淑臻被拍到，身邊有位身高約185公分的帥氣男伴，他陪蔡淑臻在東區的寶雅採買生活日用品，然後一起和蔡淑臻的三五好友聚餐，對此經紀公司也回應了。

▲▼金馬《喝酒吧！笨蛋》舞台訪問-蔡淑臻。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡淑臻被傳出新戀情。（圖／記者周宸亘攝）

經紀公司伊林代為回應，「兩人是正在交往中的朋友，目前還在磨合階段，因為還不是那麼穩定，所以拜託大家能多給淑臻一點空間。因男方不是圈內人，她擔心曝光後會影響男方的工作跟生活，非常保護這段關係。」

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▲蔡淑臻出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡淑臻對公益活動不遺餘力。（圖／記者謝婷婷攝）

至於是否已經論及婚嫁，經紀公司則表示：「真的就是在磨合階段，所以談結婚還太早啦。」

▲蔡淑臻。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

▲蔡淑臻得視后之後，感情也有著落。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑臻）

蔡淑臻2019年被《壹週刊》拍到與小15歲醫師約會、當街摟抱，被解讀移情別戀，當時的男友李沛旭在新聞見報當天，於臉書寫下：「謝謝妳，我尊重妳，且尊重妳一直想追求的自由，祝福妳。」雖未指名道姓，但宣告分手意味濃厚。

不久後，李沛旭把文章刪除，一個小時內又三度發文說「繼續...」、「善良，是一種選擇」、「吞，陪演一場好戲」，讓人霧裡看花、摸不著頭緒。

對此，雙方所屬經紀公司伊林當時也發聲明澄清，指蔡淑臻與謝姓醫師僅是「醫病關係」，兩人被拍到當天，她剛結束新戲記者會，事後與男方碰面，向對方求助媽媽壓迫性骨折情況，並請醫師吃午餐以表謝意，道別時兩人相互擁抱，純粹只是朋友間安慰互動，沒有其他意思。

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