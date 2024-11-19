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Joeman舊愛升格人妻「解放比基尼」！　蹦出超兇上圍被看光

記者王靖淳／綜合報導

實況主妮婭（Niya）是YouTuber Joeman的前女友，最近才驚喜宣布答應男友求婚的她，今（19）日透過IG秀出一系列身穿比基尼在馬爾地夫海邊擺拍的獨照，火辣身材全看光。為此，她開心表示：「不管當了人妻或是當了媽，都要努力維持身材。」

▲▼妮婭（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

▲妮婭。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

照片中，妮婭身穿印有圖案的比基尼，傲人的上圍以及白皙修長的美腿嶄露無遺。她長髮飄逸，手上戴著簡單的飾品，整體造型清新且富夏日氣息。她擺出輕撥頭髮的動作，露出淡淡的微笑，背景是一片海灘，畫面充滿輕鬆愉悅的假期氛圍。在其他照片中，妮婭對鏡頭隨意變換不同的動作與表情，完美展現自信與活力。

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▲▼妮婭（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

▲妮婭分享海灘辣照。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）

妮婭配文寫道：「陽光、沙灘，就要配上比基尼吧～」同時也透露，儘管已為人妻或是未來當了媽，她都仍然堅持維持健康身材。她提到，過去對於大腿與臀部的肉感不太接受，但如今更欣賞現在自然的體態，並直言：「很喜歡現在的樣子。」最後，妮婭預告了馬爾地夫旅遊影片的推出，表示近期會不斷更新度假內容，並調侃粉絲要做好「被洗版」的準備。

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妮婭, 網紅, Joeman, YouTuber

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