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JANET帥兒美國出道　片酬堅持做此用途暫時不能領

記者葉文正／台北報導

藝人JANET今天與索艾克跟陳竟飛出席Ocean Spray活動，JANET提到，目前仍是要台灣美國兩地飛行，也透露6歲兒子Egan已經出道拍電影，並且拍了兩部，產量甚至比她還多，讓她大喊：「片酬我要抽成。」

▲JANET(中)今天與索艾克(左)陳竟飛出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲JANET(中)今天與索艾克(左)陳竟飛出席活動。（圖／記者葉文正攝）

JANET今天與索艾克跟陳竟一起做菜，她提到：「我常常到感恩節會變胖，感恩節後可以瘦一點點，12月再瘦回來，但聖誕節會再胖回來，都維持大概52到57公斤之間，幸好我很喜歡運動，所以體重很少去看，現在就是兩邊跑，一個月飛一趟，工作在哪裡就飛哪裡，之後二月會在紐約工作。」

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▲JANET(中)今天與索艾克(左)陳竟飛出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲JANET(中)今天與索艾克(左)陳竟飛出席活動。（圖／記者葉文正攝）

JANET育有Egan與Dylan兩個寶貝兒子，她說目前大兒子Egan讀中文學校，但她認為中文很難，目前她也在讀：「我在學筆畫，我以前是學打字拼音，現在我的功課好多，兒子已經小一，也在拍戲了，正式出道，他在新片中，跟劇場歌手一起演出，在美國LA拍，接著又演第二部電影，所以我是星媽了。」她透露兒子是試鏡脫穎而出，在美國試鏡要四次，但導演不知道JANET的背景，只當她是老媽子，在現場遞水遞食物。

▲JANET(中)今天與索艾克(左)陳竟飛出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲JANET都能維持好的體態。（圖／記者葉文正攝）

JANET也提到，她是兒子出道的推手，「是我看到有試鏡機會，該片要7歲小男生的角色，我就問兒子有沒有興趣，他就先試了，他演得很自然，算男主角，第一部戲都是在講流產，但是從小孩的角度去看，第二個戲是片中阿嬤有阿茲海默症，而且是小孩發現的，他拍得都很自然，背台詞也很好，很容易入戲，被阿嬤罵時，可以很自然得哭出來，但他片酬18歲才能領。」

▲JANET(中)今天與索艾克(左)陳竟飛出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲JANET幾乎一家都在演藝圈。（圖／翻攝臉書）

JANET也表示，現場都有老師，還有社工，證明小孩沒有被虐待。至於二兒子Dylan，她笑說二兒子現在只曉得吃吃喝喝跟睡覺，負責玩耍，也提到家庭生活：「平常我也會帶小孩一起做菜，他們喜歡跟媽媽一起做菜，可以抓果乾一起去玩，很有成就感。他們喜歡我做的牛排，或豬肋排，還有我自己會做酪梨醬，小朋友也很喜歡幫我醃肉。

提到Egan出道的歷程，JANET說兒子很愛演，在家裡都亂演，所以就讓他試試看，也希望老公多拍喜劇，不然平常都拍恐怖片，但他片中有時抽大麻，暫時不能給兒子們看。

至於所有家人何時回台灣，她說本來要帶兒子們回來，可以待三個禮拜，「現在可能要三月才會回來或暑假回來。兒子老師是台灣人，且Egan很愛逗人笑，他會寫的中文比我多，小的則是上西班牙跟中文的雙語學校，去學校還有台灣家長看到我拍的廣告，懷疑說這是妳嗎？」

她說吳彥祖小孩跟兒子就讀同個學校，很多女生都知道，也看過他，他本人很帥，很愛吃蔓越莓，上次回台有在夜市被拍，她也讚吳彥祖很帥，很會煮飯。

陳竟則透露，明年二月會出十一首歌，索艾克說上一次跟JANET合作是《鴻門家宴》，JANET也說，有機會帶希望帶他們(兒子跟老公)去做旅遊節目，跟家人一起一定很有意思。

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