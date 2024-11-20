小孟老師／11月20日星座運勢　天蠍找工作別急「求職即錄取」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作氣氛愉快
感情：欣賞對方文化
財運：休息再次出發
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：射手
工作：切中問題要害
感情：善於人際交際
財運：謹慎資金投資
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：金牛
工作：順利擺脫混亂
感情：感受愛情溫暖
財運：把握市場機會
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙魚
【土象星座】
工作：強大品牌形象
感情：戀情甜美纏綿
財運：關注市場政策
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：找到理想目標
感情：細節溫暖心扉
財運：規避不明風險
幸運色：棕色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：抱持進步動力
感情：修身自我脾氣
財運：分享朋友好運
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【水象星座】
工作：工作機會增加
感情：培養良好互動
財運：創造價值提案
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：求職順便錄取
感情：桃花出現曙光
財運：加強資產管理
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：合約順利談成
感情：表現頗有風度
財運：建立良好供應
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：處女
【火象星座】
工作：抱持耐心和諧
感情：平靜安穩日常
財運：提高投資效益
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：客戶溝通良好
感情：瞭解支持對方
財運：切莫要求完美
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：求才門路增多
感情：適時表達愛意
財運：及時調整策略
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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