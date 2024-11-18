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春風其實超細心！見泰國演員「手機破爛」　殺青直接送iPhone15

記者黃庠棻／台北報導

玖壹壹春風最近喜事連連，先是以《白衣蒼狗》入圍第61屆金馬獎最佳男配角，最近又推出新單曲〈JDM〉，也是春風在玖壹壹15年來推出的首支SOLO歌曲。今（18）日他出席《白衣蒼狗》金馬入圍媒體茶敘，大方談到拍攝此片的契機。

▲▼ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

春風透露自己在得知自己入圍金馬獎前，先是接到記者朋友的電話，第一反應竟是「以為我出事」，直率的反應當場讓眾人笑翻，沒想到是入圍男配角的好消息，坦言自己心情相當驚訝，不過自己看好對手曾國城以及施名帥拿獎。

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▲▼ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，春風在《白衣蒼狗》中飾演經營仲介公司，專門為非法移民提供看護工作的「阿興」，他坦言自己在飾演這個角色時每天心情都很沈重，對戲的演員是泰國人萬洛普路干札，對方不認識他，所以他下了戲之後也不知如何排解內心的低落情緒。

▲▼ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，春風談到對戲的泰國演員萬洛普路干札，稱對方相當善良，現實生活中是一個廚師，拍戲期間發現對方的手機都破破爛爛的，於是在拍完戲之後，他大手筆送了一隻最新的iPhone15給對方，讓萬洛普路干札相當驚喜又感動。

▲▼ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

後來，春風在拍完戲之後偶然到泰國玩，把萬洛普路干札約了出來相聚，沒想到對方竟然將他送的手機原封不動地擺著，完全捨不得用，敦厚的個性讓春風回想起來仍記憶深刻。

▲▼ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 春風《白衣蒼狗》金馬獎入圍聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，春風透露其實自己拒絕了《白衣蒼狗》的邀約3次，後來看了劇本想了許久，才決定出演，直呼「不知道自己演不演得來，尤其是藝術片」，沒想到後來竟然因為此片入圍金馬獎，坦言玖壹壹成員沒有特別傳訊恭喜，因為3人的感情已經太深，不需要特別說祝賀的話。

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