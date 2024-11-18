記者吳睿慈／綜合報導

日本名導三谷幸喜推出最新力作《消失的豪門妻》，找來日本奧斯卡影后長澤雅美擔綱主演，演繹出「索米」的多樣化與複雜樣貌，讓她過足戲癮；同時還有西島秀俊、松坂桃李、小林隆、遠藤憲一、坂東彌十郎、瀨戶康史、宮澤艾瑪、戶塚純貴等實力派影帝、視帝共同演出，超豪華的全明星陣容，讓本片一舉榮登日本首週票房冠軍寶座，更在「報知電影獎」一舉問鼎最佳導演、最佳女主角兩項大獎。

▲長澤雅美新片飾演豪門妻卻突然消失。（圖／采昌國際多媒體提供）



《消失的豪門妻》發想的故事內容，從長澤雅美飾演的女主角「索米」突然失蹤開始，成為一部讓人揪心的懸疑喜劇，她在片中展現不同風格的形象變身，周旋在五任丈夫西島秀俊、松坂桃李、小林隆、遠藤憲一、坂東彌十郎之間，每任丈夫對她的描述都不同，彷彿再現《信用詐欺師JP》的百變演技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演透露本片起初的想像，是來自影壇巨匠黑澤明導演，他在1963年的不朽名作《天國與地獄》：「這麼說來或許有些自不量力，但那部作品的前半段也非常具有舞台劇色彩。發生了綁架案，故事幾乎都在權藤家的客廳展開，儘管如此卻毫不乏味，全程保持著緊張感，實在是無可挑剔的精采。三船敏郎先生飾演被捲入案件的製鞋公司老闆，仲代達矢則飾演承辦該案的警察，在重溫好幾次的某個瞬間，我突然想到『如果這兩人愛著同一個人呢？』如果案件相關人士全都愛著同一個女人，似乎會是有趣的喜劇元素，也讓本片的構想就這樣逐步成形了。」

▲長澤雅美新片5任丈夫都是大咖演員。（圖／采昌國際多媒體提供）



《消失的豪門妻》除了有華麗的演技派陣容，還有幽默群戲搭配華麗的音樂舞蹈，再現令人莞爾的獨特三谷幸喜式笑料。這也讓本片強勢入選2024年高雄電影節「特別放映」單元，之後更順利登上日本首週票房冠軍寶座，後續還強勢問鼎報知電影獎最佳導演、最佳女主角兩項大獎，成為日本獎季最有力的候選電影之一，絕對是台灣觀眾務必要進電影院觀賞的年度話題電影。本片預計12月6日於台灣爆笑獻映。