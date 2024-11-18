《影后》謝盈萱「唐老鴨逼問」花絮照曝光！　導演嚴藝文就蹲旁邊

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》今（19）日公布「可敬的對手」花絮，薛仕凌與謝盈萱劇中飾演夫妻，戲外兩人卻互稱對方是「怪人」，而劇中與薛仕凌婚外情的林廷憶，竟同樣爆料「我很少會覺得有人比我還怪。」楊謹華與詹懷雲上演女明星與年下男超心動戀愛，讓「兩萬年」沒拍戀愛戲的楊謹華直呼「哇，戀愛的感覺回來囉！」詹懷雲卻表示壓力超大、相當緊張，對戲過程不斷害羞笑場NG。

▲《影后》播出後獲得好評。（圖／Netflix提供）

薛仕凌在《影后》飾演導演「李子齊」與謝盈萱飾演的「薛亞之」是演藝圈模範夫妻，談及首次合作，薛仕凌大讚謝盈萱是一個非常纖細的演員「她腦中有很多關於戲、關於角色的心理跟心情狀態，我們如果對戲有一些新的想法，或是不一樣的見解的時候，我不用怕丟東西給她，她一樣也是會打得回來的人。」不過他補充謝盈萱「其實就是個怪人」笑說大家不要再被她的外表所騙。

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▲《影后》播出後獲得好評。（圖／Netflix提供）

謝盈萱則不約而同的形容薛仕凌「真的是個超級奇怪的人」在劇組只要聽到口哨聲，就知道是他來了，坦言剛開始和他演夫妻時覺得很難，透露薛仕凌某部分是音樂人的個性，常常兩個人講一講話就冷場，所幸拍到後面越能找到相處的方式。

對此，謝盈萱直呼「你從每一個人身上有感覺到那個變化，慢慢地彼此的心房打開，我覺得就還滿放心的。」巧的是在劇中下半場同樣與薛仕凌與多場精彩對手戲的林廷憶，同樣也認證薛仕凌是個怪人，著實令人好奇這三位演員在拍攝間奇妙的互動與火花。

▲《影后》播出後獲得好評。（圖／Netflix提供）

而謝盈萱坦言自己很需要對手演員給東西，對方的一點點小改變其實都會改變自己「謹華如果鏡頭不是拍她那一面，她該給你的她還是全給；陳庭妮也是，她會很真心地給妳，妳是可以看見她眼睛裡面的情感，莞婷也是。」

▲《影后》播出後獲得好評。（圖／Netflix提供）

劇中飾演勇敢追愛戀愛腦女星的陳庭妮，也被謝盈萱爆料「在劇組裡有時候滿ㄎㄧㄤ的」，笑說「反正她就是一個很可愛的女生，非常可愛。」陳庭妮也分享每一個人個性都很鮮明，也很大方，讓她覺得拍戲過程相當開心。

林廷憶也分享和鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」對戲很開心「連在讀本的時候都覺得很開心，她會唸一唸，然後說『靠X，這也太難講了吧，然後繼續唸』，她在戲裡的那個感覺，或是她私下的態度，不論是以林廷憶或是以史艾瑪，我覺得我都學到非常多」。

而同樣與對手有精采火花的還有飾演經紀人壁虎的黃迪揚與楊貴媚，一場芳姐（楊貴媚飾）將房子默默送給壁虎的戲，也引起全網熱烈討論。對此，黃迪揚也感性表示「我覺得那場的情境，對觀眾是很有共鳴的，就像你在路上走了好久，有個人拍拍你的肩膀告訴你，『其實大家都有看到，辛苦了，再勇敢地走下去吧！』那時我想，一個人在這條路運氣不算好，走走停停搖搖晃晃，一度還覺得自己不適合這行，但路上總是會有一些人在低落的時候想到你、給你力量，謝謝總是在我背後給我力量的貴人們，我想我是運氣不好之中最幸運的那一個演員。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

首次合作楊謹華就談姐弟戀，詹懷雲大笑直呼「我壓力很大！緊張是肯定的啊！」自爆一場他面對楊謹華放酒的戲，因兩人靠得很近，他透露「那一刻在我另外一個世界是好幾秒」，讓他頻頻害羞笑場。楊謹華浮誇表示自己「已經大概兩萬年沒拍戀愛的戲」，這次真的有回到戀愛的感覺，透露平常詹懷雲看似話少沒靈魂，可是當他在對戲時，眼神其實非常真摯。

另外，楊謹華也評價劇中最大的「對手」謝盈萱「我們飾演非常多年的好姐妹，盈萱她很快就融入到彼此的表演裡面，我覺得她是很厲害的。」

▲《影后》播出後獲得好評。（圖／Netflix提供）

演員出身的編導嚴藝文也分享「資深演員他必須要有多強大的心臟，才可以走到今天這個位置？所以跟他們我覺得常常要鬥智，你在跟他工作時要找那個平衡點，但同時你又會希望『你可不可以再給我多一點？我們再危險一點可以嗎？』」

鍾欣凌形容嚴藝文「她那個瘋狂的程度range有多寬？答案是真的很寬！」也讓謝瓊煖笑嘆「拍完這部戲還能在這圈子活著嗎？」曾莞婷也分享因為導演本身也是演員，所以常會給演員們很多的「招數」，就好像在傳授十八般武藝一般。

▲《影后》播出後獲得好評。（圖／Netflix提供）

不僅如此，林廷憶與詹懷雲也爆料導演在導戲時，喜歡使用許多「狀聲詞」來形容那些難以描述的東西，林廷憶更笑說「第一次遇過有導演這樣的」，而謝盈萱也感性表示：「你會看到每一個不同的演員，當你在看他的角色時，你有一個想像，可是他們處理出來的事情，給你一個不同的方向，又可能更精彩的時候，你覺得『喔！這個真的很棒』」

薛仕凌有感「雖然是第一次和這些演員們合作，但是那個球賽（對戲）的來回，選手（演員）自己本身都覺得『哇靠好爽啊，這次的比賽太驚險太刺激了吧！』」直呼可以集結這樣子的卡司，真的是大開眼界。