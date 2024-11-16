《永夜》暗藏劇情逆轉7伏筆！「片尾演員表露餡」　網驚：細思極恐

記者田暐瑋／綜合報導

陸劇《永夜星河》由小說《黑蓮花攻略手冊》改編，即將播出大結局，隨著越來越多的線索暴露，網友們開始預測結局走向，更從劇情及官方釋出的圖片中揪出7條線索，認為這些就是暗藏的結局伏筆，直呼：「細思極恐！」

▲《永夜星河》劇情伏筆。（圖／翻攝自微博）



導演與編劇對原著小說進行更動，增加了小竹妖翠翠、侯爺趙若失等原著中未出現的角色，並調整了部分人物設定和世界觀，隨著劇情進入高潮，還出現兔子蘋果、鞦韆等伏筆，不少網友大膽猜測慕聲就是作家浮舟，和凌妙妙同樣都是穿越進入遊戲中，加上更新的追劇日曆中出現了象徵永恆、相遇的「莫比烏斯環」，更加引發關注。

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線索1：浮舟與慕聲

在現實世界中，浮舟是凌妙妙最喜歡的作者，凌妙妙提到浮舟沉寂3年後才發布新作，而這與原著小說中，慕聲要求凌妙妙守節3年的承諾不謀而合，觀眾開始猜測，浮舟是否就是慕聲穿越到現代，或者慕聲是否透過某種方式存在於浮舟身上。

▲《永夜星河》劇情伏筆。（圖／翻攝自微博）



線索2：兔子蘋果

凌妙妙在受傷甦醒後，慕聲替她削了兔子蘋果，而在凌妙妙的回憶中，出現學生時期遭到霸凌時，也曾有人悄悄送了一個兔子蘋果，讓人聯想當時浮舟可能就已遇到了凌妙妙，為兩人之後的故事牽上線。

▲《永夜星河》兔子蘋果。（圖／翻攝自微博）



線索3：鞦韆

凌妙妙為了撮合慕瑤及柳拂衣，要求翠翠用法力做個竹籐鞦韆，但翠翠始終做不出來，而慕聲聽了妙妙的描述，立刻就能做出她心中所想，網友猜測慕聲潛意識裡，應該也有現實生活中的記憶，否則不可能做出現實生活中才有的鞦韆。

▲《永夜星河》鞦韆。（圖／翻攝自微博）



線索4：遊戲人物與現實人物長相一樣

凌妙妙在現實生活中喪父，進入遊戲中發現林虞父親和自己已故的爸爸長得一模一樣，而有眼尖發現片尾的演員表中，飾演趙太妃的溫崢嶸同樣也飾演了現實生活中凌妙妙的班導師，更讓人質疑兩個世界其實有一定的關聯性，才觸發了遊戲開關。

▲《永夜星河》趙太妃和凌妙妙班導師是同一人飾演。（圖／翻攝自微博）



線索5：官方文案、演員表露餡

在劇情中，遊戲系統直接稱呼凌妙妙為宿主，而宿主即為穿越者，騰訊官方文案在標註丁禹兮時，被發現也稱呼他為「宿主」，更讓網友篤定慕聲也是穿越者，另外，在片尾演員表中，浮舟的飾演者也被發現是丁禹兮，種種線索不謀而合。

▲騰訊稱呼慕聲為「宿主」。（圖／翻攝自微博）



▲《永夜星河》演員表發現浮舟飾演者就是丁禹兮。（圖／翻攝自微博）



線索6：追劇日曆圖案

官方釋出的追劇日曆中，每集集數下都會PO出一個圖案來暗示劇情大綱，而官方與男女主角又分為不同版本，有網友發現慕聲版本的31集底下是象徵永恆與相遇的莫比烏斯環，凌妙妙版本的則是時鐘，猜測是逆轉時空實現輪迴；慕聲版本的32集是筆，認為就是代表作家的浮舟會現身，凌妙妙版本則是備忘錄和問號，猜測是會喚醒記憶。

▲《永夜星河》追劇日曆藏伏筆。（圖／翻攝自微博）



線索7：莫比烏斯環

追劇日曆中出現的莫比烏斯環成為目前網友討論的最大話題，由於慕聲曾向妙妙解釋過捉妖師等級，當時提到天級捉妖師可以駕馭頂級法器，甚至能創造平行世界，開啟幻境逆轉時空，被認為這在32集大結局中將會是劇情是否逆轉的重大關鍵。