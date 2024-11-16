記者張筱涵／綜合報導

近日，有多個內容農場與網站熱傳「陳凱琳含淚宣布離婚」及「揭鄭嘉穎真面目」的新聞，引發網友熱議。然而，陳凱琳於11月15日出席香港一場超市活動時，公開否認這些謠言，表示純屬無中生有的炒作，並以幽默和正能量回應外界的揣測。

▲陳凱琳和鄭嘉穎結婚6年。（圖／翻攝自IG）



陳凱琳在活動中被問及離婚相關傳聞時，坦率表示：「可能有人想炒作製造話題，根本不是真的。我入行11年，什麼沒見過、沒聽過？」她強調不會因為這些謠言感到憤怒，也希望外界不要責怪丈夫鄭嘉穎，呼籲網友保持理性：「不要鬧他，真的沒事。」

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陳凱琳透露，自己已習慣面對這類新聞，選擇少看或不看，避免影響心情，並視之為提升EQ的練習：「我希望以正能量面對生活，不被無謂的傳聞牽動情緒。」她也分享，丈夫鄭嘉穎對此同樣保持平常心，完全不受影響。

除了澄清謠言，陳凱琳還談到與丈夫的日常生活點滴，回憶兩人戀愛時期，曾一起逛超市買菜：「我們都是藝人，上街會擔心被拍到，但很渴望體驗普通人的日常生活。記得第一次手牽手逛超市，感覺特別幸福。」

身為3個孩子的媽媽，陳凱琳也分享了自己的育兒哲學。當孩子之間發生爭執時，自己與丈夫不會第一時間介入，而是讓孩子們自行溝通解決，幫助他們培養獨立思考與解決問題的能力：「看到孩子們一步步進步，這是非常值得欣慰的。」

陳凱琳與鄭嘉穎2018年結婚，兩人婚後育有3個兒子，一家5口幸福美滿。除此之外，她的家世背景也備受關注，父親陳桂祥是香港知名的「舖王」，擁有龐大商業地產，家族身家估計超過66億台幣。

儘管近日有關「婚變」的謠言甚囂塵上，但陳凱琳的冷靜應對與溫暖分享，展現了作為一位母親和妻子的成熟態度，也進一步粉碎了外界的揣測，證明他們的婚姻穩定而幸福。