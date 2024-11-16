娛樂業律師「New Jeans受損最大」　1狀況恐致高額違約金＋失去團名

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans近日發出專屬合約解約通知，引發業界關注。娛樂業專門的太妍律師事務所的代表律師金太妍（音譯）於14日受訪時表示，法院可能會支持NewJeans解除合約。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／NewJeans）



金太妍律師指出，NewJeans發出解約通知的方式表明其對公司不滿，解約的可能性高：「合約條款可能允許直接解約，也可能需先書面要求公司整改，再依程序解約。」他認為，NewJeans或已決定解約，現在只是形式上提出整改要求，或根據公司反應最終決定。

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尤其這已經不是第一次爭議，金律師指出，過去HYBE和ADOR的經營層矛盾已經影響到NewJeans，導致信任關係破裂：「法院通常會先評估藝人與公司之間的信任是否仍具實益，再決定是否維持合約。」考慮到雙方矛盾激化，若HYBE未能在14日內整改，法院很可能會支持解約。

金律師表示：「如果NewJeans能夠證明合約違反是公司責任，則可免除違約金及賠償義務。」然而，若證據不足，NewJeans可能需支付違約金，甚至放棄知識產權（IP），以新藝人身份重新出發。

根據標準合約，違約金通常按前1至2年平均月收入計算，乘以剩餘的合約年數。金律師估計，ADOR去年營收超過韓幣1100億元（約台幣27.5億元），合約剩下大約5年，違約金或可達數千億韓元。

金律師認為，這次事件相當罕見，通常大型經紀公司不會讓爭議擴大至公開曝光：「即使遇到分歧，多數情況下都會透過協商解決。」然而，NewJeans與ADOR的爭議已經成為社會關注焦點，甚至引發國會聽證，揭露了公司內部問題：「現狀下，NewJeans是受損最大的。」