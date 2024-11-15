蒂妲史雲頓暗示引退！《隔壁的房間》成最後一部　曝拍片體悟

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢影星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）今年64歲，演過無數部經典作品，近日受訪時透露，新片《隔壁的房間》可能是她的最後一部電影，令影迷震驚不捨。

▲蒂妲史雲頓受訪提到《隔壁的房間》可能成最後一部作品。（圖／華納兄弟提供）



蒂妲史雲頓近日接受雜誌訪問說，最新作品《隔壁的房間》可能是最後一部作品，但她也補充道「我總是將每部電影當作我的最後一部，因為從開始到結束的過程中，我感到非常愉快，我常常覺得『這部作品就是一個不錯的告別點，不如就此止步』，而這次我有同樣的感覺」，因此或許未來又發現很棒的作品想接也不一定。

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《隔壁的房間》於2024年威尼斯電影節首映，講述2位年輕時的好友多年後重逢的故事。蒂妲史雲頓在訪談中提到，電影探討的死亡與無力感讓她深有共鳴：「我們在面對死亡或衰老時，必須接受自己無能為力的事實，而這正是一種禁忌。」儘管她暗示可能會從影壇引退，但仍有一部新片《The Ballad of a Small Player》正在籌備中，預計和柯林法洛（Colin Farrell）共同主演。

事實上，蒂妲史雲頓自1980年代起開始演藝生涯，曾憑《全面反擊》榮獲奧斯卡最佳女配角，代表作包括《納尼亞傳奇》、《末日列車》與《奇異博士》。她表示自己對死亡並不感到恐懼，並在威尼斯電影節上坦言：「我知道它正在靠近，我能感覺到它的到來。」