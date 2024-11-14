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Disney+看得到！《熱血祭司2》易怒神父金南佶暴打毒販　才播2集收視開紅盤

記者吳睿慈／綜合報導

5年前風靡全韓的黑色長袍神父回來了！由男神金南佶所主演的《熱血祭司》當年結局創下22%高收視率，如今原班人馬回歸第二季，8日起在Disney+獨家跟播，「神父」金海日穿上和尚的袈裟，搭配「哐哐」木魚聲打擊罪犯，火爆台詞「上帝跟佛組都叫我打你！」痛快開場，首集就取得全國平均收視11.9%，熱血登場。

▲易怒神父金南佶暴力回歸！。（圖／Disney+提供）

▲易怒神父金南佶暴力回歸！（圖／Disney+提供）

《熱血司祭2》這次集結了第一季的金南佶、李荷妮、金成均等超強卡司及幕後同編導，原班人馬回歸，帶點幽默的互動，金南佶再次上演「火爆神父」，184公分大長腿再次大展精彩打戲，雖然是黑暗又寫實的犯罪劇情，卻不時加入搞笑的元素，還有場場精彩的動作戲，讓觀眾直呼是爽片！

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▲▼Disney+看得到！《熱血祭司2》易怒神父金南佶暴打毒販　才播2集收視開紅盤。（圖／Disney+提供）

▲▼金南佶深入毒窟查案，可靠小夥伴現身，收視率開出紅盤。（圖／Disney+提供）

▲▼金南佶深入毒窟查案，暴打毒販　才播2集收視開紅盤。（圖／Disney+提供）

沒看過第一季的觀眾也不用擔心！《熱血司祭2》展開全新故事線，神父愛惜的年輕服事患有先天性心臟病，卻因毒癮發作而倒下陷入昏迷，他在追查九潭區所發生的毒品事件後，修羅場擴大至釜山，偽裝成神學院講師，暗中調查神秘毒品走私組織，原是一人深入毒窟，但當他真正面對強敵時，金成均等人馬瞬間趕上，秀出最佳團結精神。

▲▼Disney+看得到！《熱血祭司2》易怒神父金南佶暴打毒販　才播2集收視開紅盤。（圖／Disney+提供）

▲《熱血祭司2》原班人馬回歸。（圖／Disney+提供）

本季強勢回歸，延續第一季的動作喜劇風格，觀眾看得大呼過癮，甫開播就交出亮眼成績單，還找來加入新女神參加，BIBI以毒品調查隊警察颯爽登場，以宏亮嗓音舉著槍大喊「都不准動」，還有盛駿飾演的冷血無情大反派「金洪武」，他殺人不眨眼，甚至殘殺警察，一個眼神就讓人冷汗直流。第二季由第一季的原編劇執筆，幕前幕後原班人馬，製作團隊信心表示：「笑料、動作和犯罪故事都升級到了超級強度。 」

▲▼Disney+看得到！《熱血祭司2》易怒神父金南佶暴打毒販　才播2集收視開紅盤。（圖／Disney+提供）

▲▼《熱血祭司2》還找來新人物加盟，BIBI打擊犯罪、盛駿飾演冷血大反派。（圖／Disney+提供）

▲▼Disney+看得到！《熱血祭司2》易怒神父金南佶暴打毒販　才播2集收視開紅盤。（圖／Disney+提供）

《熱血司祭2 》8日起於Disney+獨家上線，如果是熱愛看男神打架的你，追劇空檔也不要錯過另一部由池昌旭與趙祐鎮共同主演的暗黑動作片《江南B-Side》，絕對能滿足劇迷追劇之好，11月好戲全都在Disney+。

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熱血祭司2, 金南佶, 李荷妮, 金成均

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