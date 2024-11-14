炎亞綸宣布飛輪海不再合體　原因與汪東城有關　坦承自己想婚了

記者葉文正／台北報導



藝人炎亞綸出道至今將近20年，即將在11/20號生日當天舉辦會《Aaron’'s BIRTHDAY FAN MEETING 》，在娛樂新聞節目《小記者大明星》，除了聊到當年飛輪海解散的原因，如今也確定不會再合體，炎亞綸坦言是因為自己和汪東城有未能解開的心結，另外還聊到自己的感情近況，和男友目前越來越穩定，的確有想結婚的念頭，至於主持人尹翔詢問先前遇到的風波，炎亞綸也首度公開透露當時自己是如何度過。



▲炎亞綸說飛輪海不再合體。（圖／三立提供）

主持人尹翔詢問當時才簽下好友李玉璽，成為旗下藝人，沒想到過沒多久就遇上風波，炎亞綸透露自己的確是經歷一大低潮，而主持人尹翔也追問，當時還有出門嗎？沒想到炎亞綸則是透露，自己完全沒有出門，甚至是從來沒有這樣好幾個月都不出門，也驚嘆「我從來沒有這樣過」，而所有需要的東西，都是靠朋友或是叫外送，也很感謝很多好朋友，在這個艱難的時刻，用陪伴來幫他渡過，也提到當時像是鬼鬼、阿本都有給他很大的幫助。



▲炎亞綸與尹翔。（圖／三立提供）

主持人尹翔詢問關於「飛輪海」的問題時，心裡還有點怕怕的，很怕意外踩到地雷，而炎亞綸也笑說自己都這樣了，還有什麼不能說的，於是話匣子一打開，除了透露生日音樂會上有許多驚喜，也是為了感謝一直以來，都很支持他的粉絲，主持人也追問會有特別來賓嗎？炎亞綸則是透露會邀請有很多好朋友來，不過「飛輪海」不會合體，而後主持人尹翔又接著問「那之後飛輪海還有可能再一起合體嗎？」炎亞綸也直接了當的說「不會再合體了」。

▲炎亞綸坦承想婚。（圖／三立提供）



對於結婚的想法，過去炎亞綸認為只是一張白紙的約束，不管有沒有結婚，感情都不應該要受到影響，所以就算不結婚，也不會代表彼此不相愛，不過這些年來經歷了許多衝擊，炎亞綸也笑說自己會想結婚，還有另外一個重點，就是希望將來有彼此可以照應，笑說「要簽一些文件的時候，對方就可以簽」。



另外在節目的招牌單元「地獄真心話」中，主持人尹翔也直接的詢問炎亞綸和男友的交往過程，被問到「是誰追誰？」炎亞綸也霸氣的說「當然是我追他啊」，也讓主持人好奇炎亞綸的條件，應該不乏追求者，但反而炎亞綸笑說「根本就沒有人敢追我吧，所以都是我追別人」。