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休傑克曼傳婚內出軌「熱戀已婚女星」　前妻1舉動疑默認

休傑克曼被外媒挖出疑似婚內出軌。（圖／達志影像）

▲休傑克曼被外媒挖出疑似婚內出軌。（圖／達志影像）

圖文／CTWANT

因飾演「金鋼狼」而風靡全球的56歲男星休傑克曼（Hugh Jackman），去年9月突然宣布與結婚27年的妻子黛博拉李（Deborra-Lee Furness）離婚，當時雙方僅表示這一決定是為了「追求個人成長」。然而近日外媒爆出離婚背後的內幕，指傑克曼與合作多次的女星薩頓福斯特（Sutton Foster）陷入熱戀，這段感情成為離婚的導火線。

據《美國周刊》最新報導，56歲的休傑克曼和49歲的福斯特目前處於成熟的戀愛關係中。這一消息讓許多人回想起上個月末的八卦，當時博主塔莎盧斯蒂格稱，傑克曼與福斯特的關係令其前妻黛博拉李感到震驚。而黛博拉李也在她的私人IG帳戶上「點讚」了相關的報導，似乎間接證實了她對這一消息的關注。

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據悉，黛博拉李的社交媒體較為私人，目前只有不到400位粉絲，因此僅限於她所信任的圈內人能看到這一互動。黛博拉李的朋友、英國媒體名人阿曼達也在社交平台上表達了支持，並在上個月末的一則評論中寫道，「我親愛的朋友黛布隨時都會煥發光彩！」

休傑克曼和黛博拉李於2023年9月宣布結束他們27年的婚姻。當時二人發佈聯合聲明表示，「我們有幸共同度過了近三十年的美好婚姻，但我們的旅程正在發生變化，決定分開以追求個人成長」。然而有消息人士透露，休傑克曼與福斯特的關係實際上是導致他與黛博拉李離婚的「原因」。

這位知情人士表示，休傑克曼與福斯特在2022年合作出演百老匯音樂劇《音樂人》時，兩人的關係開始發展，「很多百老匯圈內人都知道這段感情，但大家都保持沉默，因為他們都是非常友善和受人尊敬的人」；另一位消息人士則表示，黛博拉李對這段感情並不知情，「黛博拉李發現這件事時，感到十分震驚」這位業內人士透露，這段感情的秘密據說在百老匯圈內已經流傳，但休傑克曼本人並未正面承認過。

自離婚消息公開後，黛博拉李也開始新的生活，並重返演藝圈，她主演的電影《自然之力：乾燥2》已於二月首映。儘管她承認重回演技之路「令人有些緊張」，但她也表示對未來充滿期待，認為這是一個新的開始，「改變和過渡讓人害怕，但它也可能是我們最好的禮物」。

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