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虞書欣戲外「胸戴丁禹兮定情物」太甜！　隨口1句話…他發燒親手做3hrs

記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣、丁禹兮主演的古裝劇《永夜星河》播出後受到觀眾熱烈歡迎，話題不斷，堪稱本季話題最熱夯劇。13日主角群展開掃樓活動，虞書欣、丁禹兮穿著劇中古裝扮相現身，直播時有眼尖網友發現，丁禹兮戴上了自己親手製作的拼豆娃娃，還做了一個給虞書欣，據悉，他是強忍著發燒不適也堅持做完，讓大批粉絲羨慕直呼：「這把狗糧我吃了！」

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。（圖／翻攝自微博）

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《永夜星河》13日舉辦騰訊掃樓活動，丁禹兮和虞書欣都穿著劇中角色古裝服現身，由於現場湧入太多人，一度發生混亂叫停，原定的直播時間也被迫延後，可見該劇的超高人氣。在直播時，有網友發現丁禹兮胸口別著自製的「慕聲造型」拼豆娃娃，一旁的虞書欣胸前也有一隻「凌妙妙」拼豆娃娃。

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。（圖／翻攝自微博）

虞書欣收到後，興奮地秀出自己的專屬拼豆娃娃，用英文賣萌說：「What is this！What is this！」丁禹兮也一搭一唱用英文回：「This is 拼豆！」她接著問：「Who give it to me？」丁禹兮再回：「I give it to you～」更透露自己花了3個小時才做完，讓虞書欣笑得合不攏嘴，一旁的祝緒丹、楊仕澤也羨慕不已。

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮被拍到現身拼豆店。（圖／翻攝自微博）

事實上，日前《永夜星河》線上直播時，虞書欣看到丁禹兮身上戴著的拼豆娃娃就眼睛發亮，丁禹兮見狀立刻就答應再做一個送她，本以為只是隨口說說，隔天就有粉絲目擊丁禹兮現身拼豆店，親手替虞書欣做了凌妙妙拼豆，另外多做了慕聲、凌妙妙各一隻，據悉，當天丁禹兮其實正在發燒，卻為了實現承諾強忍不適，讓粉絲相當感動，「這跟子期偷偷去買風鈴有什麼區別」、「我這一天天的嘴角就沒放下來過」、「就這個禹宙中欣好甜好嗑」。

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮被拍到現身拼豆店。（圖／翻攝自微博）

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