虞書欣戲外「胸戴丁禹兮定情物」太甜！　隨口1句話…他發燒親手做3hrs

記者田暐瑋/綜合報導

虞書欣、丁禹兮主演的古裝劇《永夜星河》播出後受到觀眾熱烈歡迎,話題不斷,堪稱本季話題最熱夯劇。13日主角群展開掃樓活動,虞書欣、丁禹兮穿著劇中古裝扮相現身,直播時有眼尖網友發現,丁禹兮戴上了自己親手製作的拼豆娃娃,還做了一個給虞書欣,據悉,他是強忍著發燒不適也堅持做完,讓大批粉絲羨慕直呼:「這把狗糧我吃了!」

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。(圖/翻攝自微博)



《永夜星河》13日舉辦騰訊掃樓活動,丁禹兮和虞書欣都穿著劇中角色古裝服現身,由於現場湧入太多人,一度發生混亂叫停,原定的直播時間也被迫延後,可見該劇的超高人氣。在直播時,有網友發現丁禹兮胸口別著自製的「慕聲造型」拼豆娃娃,一旁的虞書欣胸前也有一隻「凌妙妙」拼豆娃娃。

▲丁禹兮替虞書欣做了拼豆。(圖/翻攝自微博)



虞書欣收到後,興奮地秀出自己的專屬拼豆娃娃,用英文賣萌說:「What is this!What is this!」丁禹兮也一搭一唱用英文回:「This is 拼豆!」她接著問:「Who give it to me?」丁禹兮再回:「I give it to you~」更透露自己花了3個小時才做完,讓虞書欣笑得合不攏嘴,一旁的祝緒丹、楊仕澤也羨慕不已。

▲丁禹兮被拍到現身拼豆店。(圖/翻攝自微博)



事實上,日前《永夜星河》線上直播時,虞書欣看到丁禹兮身上戴著的拼豆娃娃就眼睛發亮,丁禹兮見狀立刻就答應再做一個送她,本以為只是隨口說說,隔天就有粉絲目擊丁禹兮現身拼豆店,親手替虞書欣做了凌妙妙拼豆,另外多做了慕聲、凌妙妙各一隻,據悉,當天丁禹兮其實正在發燒,卻為了實現承諾強忍不適,讓粉絲相當感動,「這跟子期偷偷去買風鈴有什麼區別」、「我這一天天的嘴角就沒放下來過」、「就這個禹宙中欣好甜好嗑」。

▲丁禹兮被拍到現身拼豆店。(圖/翻攝自微博)