翟浚安闖《星光閃耀的少年》決賽！　開心道謝：會盡我所能

記者蔡琛儀／台北報導

新人翟浚安（宅）參加選秀節目《星光閃耀的少年》，在第二次公演中，以饒舌和舞蹈位置奪下第一名，成功躍升五個名次成為第十名，也闖進總決賽。

▲ 翟浚安衝刺《星光閃耀的少年》決賽 。（圖／愛奇藝國際站提供）

翟浚安在節目中展現了追逐夢想的拼搏精神，他發表這次的感言，誠摯感謝選手們，他說：「想謝謝在座所有的兄弟們，有幫助過我的人，然後跟我一起開心地排練，開心地打鬧。我也很謝謝你們，有你們才有現在的我。只剩下最後一個舞台了，我會盡我所能盡全力去完成這個舞台。」

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他目前正在緊張的決賽閉關期中，翟浚安每天進行大量的排練與拍攝，與隊友們日夜努力排練，長時間不斷地加強練習唱歌與舞蹈動作，精進演出。雖然睡眠時間有限，但他對決賽舞台仍充滿期待。今年的耶誕節他在努力排練總決賽中度過，他提到自己曾在去年許下希望能在海外跨年的願望，沒想到2024年的下半年真的幾乎都在首爾錄製節目。

▲ 翟浚安。（圖／凱渥集團種子音樂提供提供）

在選擇隊友的橋段中，翟浚安的實力不僅贏得觀眾的支持，也獲得其他選手的高度評價。李埈赫稱他是「我最好的朋友」，翰潔更讚賞其「舞蹈實力無人能撼動」，並表示透過節目讓兩人成為關係深厚的好友。陳宣佑則認為他是一位「很好的老師與舞者」，獲得不少好評。