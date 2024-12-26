PINK FUN「2團員宣告畢業」　新動向曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

女團「PINK FUN」成員朵莉，近日與隊友聖恩從PINK FUN畢業後，各自展開個人發展，聖恩現在主持和節目邀約不斷，熱愛寫歌的朵莉則以本名郭嘉誼全力往創作歌手發展，而兩人也搶先攜手推出全新單曲〈往前飛〉，是運動偶像真人秀《超棒的我們》的插曲。

▲郭嘉誼、聖恩推出創作單曲〈往前飛〉。（圖／索尼提供）

為了讓〈往前飛〉在聽感上有更多的層次，這次在歌曲中特別設計一段饒舌，郭嘉誼與聖恩在錄音時嘗試了多種唱法，從兇狠到性感，從吶喊到氣音，她們在錄製得過程中邊錄音邊學習，不斷碰撞出新的火花，創造出截然不同的聽覺效果。最終，兩人的默契配合將這段充滿個性與氣勢的饒舌完美呈現，她們開心說：「挑戰成功！」

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聖恩脫離了偶像團體舒適圈，分享：「我是比較隨遇而安、聽天由命的人，所以很能適應各種狀態的工作！在團體的時候很享受大家一起同樂的感覺；以個人身分在工作的時候就會更專注自身能力有沒有成長，或是能不能透過這些工作帶給大家能量。」不過從受訪者變成訪問者，讓她不太習慣，一開始曾因太緊張而忘記準備好的功課，讓她十分懊惱。但經歷幾乎一週2至3場校園演唱會和各大節目邀約的磨練，她愈來愈進入狀況，笑說：「要讓更多人認識我這個有趣的靈魂，讓更多人知道我是『聖恩』！」

▲▼聖恩和朵莉（郭嘉誼）都曾是PINK FUN成員。（圖／索尼提供）

朵莉（郭嘉誼）則表示很珍惜成為女團成員的時間，挑戰了不同風格的舞蹈、站上各種舞台，每一天都在學習和成長。然而在加入女團前，創作音樂就是她熱愛的事情之一，「寫歌不僅是抒發情感的方式，更是我內心深處的夢想。我希望能透過音樂讓更多人感受我的故事與情感，我正努力累積作品，適應創作歌手的新身份，邁向全新的挑戰。」坦承還在適應跳脫團體活動的舒適圈，但她堅定說：「只有接受挑戰，才能一步步接近理想中的自己。」