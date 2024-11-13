謝京穎遭質疑「看不出會做菜」！　連PO三大哭圖：我不是只有吃

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享做菜日常，最近她就在Threads發文透露，自己的廚藝讓不少人感到驚訝，為此她哭笑不得連PO三大哭圖表示：「常常分享的家常菜料理真的都是我做的，我不是只有負責吃而已。」

▲謝京穎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎透露，最近接到不少做菜節目的錄影邀約，同時也常會聽到有人對她驚呼：「妳完全看不出來會做菜欸」，甚至還有人在聽完她上節目分享的做菜心得後好奇問：「妳講得真得很好耶，這段背多久？」對此，謝京穎哭笑不得地表示：「齁唷～～我是真的做飯啦！」

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▲謝京穎發文透露被認為不會做菜。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）

謝京穎坦言，雖然自己在節目上講解料理過程時頭頭是道，但其實她平常在社群上面分享的家常菜，都是她在生活中親手料理，並不只是裝模作樣地負責吃而已。她還開玩笑要粉絲們評評理，以證明她確實掌握廚藝，是真心熱愛烹飪的一位演員，「你們幫我評評理。」並在文末附上三個大哭的表情符號。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「會下廚的美人」、「抓住男人的胃」。