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贈票／GOT7有謙寵鳥寶寶！11／22開唱過生日《ETtoday》送你看演唱會

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體GOT7成員有謙帶著全新巡演「TRUSTY]」，即將在11月22日來到台北Zepp New Taipei舉辦演唱會。他訪台與粉絲度過生日，日前透過主辦單位「遠雄創藝」透露每次來台必吃鼎泰豐，，搶先告白歌迷「每次來到台灣，我都會被你們熱情的愛所驚訝」。《ETtoday》為鳥寶寶謀取福利，只有參加贈票活動，就有機會到現場一睹有謙帥氣風采。

▲▼GOT7金有謙贈票活動，巡演台北站海報。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼GOT7金有謙即將在11月22日於Zepp New Taipei開唱。（圖／遠雄創藝提供）

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有謙相隔1年再次來到台北開唱，演唱會現已在拓元系統全面啟售，而他在11月17日迎來27歲生日，「2024 YUGYEOM TOUR TRUSTY」台北站巡演日期訂於11月22日，他越洋分享今年生日願望「希望所有我愛的人都能健康幸福」，時刻想著身邊親朋好友與粉絲。過去數度訪台，他點名必吃清單：「我一定會去鼎泰豐哈哈，因為實在是太好吃了！哈哈。」

巡演名稱為「TRUSTY」代表著可靠與信任的意涵，他向歌迷告白，「各位鳥寶寶，真的非常感謝你們讓我能夠做音樂和登上舞台，有了你們的支持，我會繼續勇往直前！」音樂上一路有歌迷陪伴，令他倍感安心。

▲▼《ETtoday》送你去看GOT7金有謙演唱會。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼《ETtoday》送你去看GOT7金有謙演唱會。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼GOT7金有謙贈票活動，巡演台北站海報。（圖／遠雄創藝提供）

對於台灣粉絲的支持，他牢記在心：「每次來到台灣，我都會被你們熱情的愛所驚訝。」他展現最真摯的告白，「不管我身在何處，你們的愛我都不會忘記，始終放在心中。我會努力回報你們的愛，讓你們能夠感受到。」相約11月22日與鳥寶寶不見不散。快點我抽票去＞＞＞

【2024有謙TOUR [TRUSTY] IN TAIPEI IN TAIPEI活動資訊】  
2024有謙TOUR [TRUSTY] IN TAIPEI IN TAIPEI  
★演出時間：2024/11/22（五）20：00 （以現場實際狀況為準）  
★演出地點：Zepp New Taipei  
★演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓  

【星光雲APP贈票_活動內容】  
◎活動時間：2024/11/15～11/20（三）22:00  
◎得獎獎項：2024有謙TOUR [TRUSTY] IN TAIPEI IN TAIPEI雙人門票（限量5組）。  
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。  

※ 活動小組將會於11/21（四）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。 詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】  
※中獎者於當天活動現場領取票券  
兌換日期：2024/11/22(五) 
兌換時間：19:00 - 20:00(逾時不候)  
兌換地點：兌換地點：Zepp New Taipei服務台 (新北市新莊區新北大道四段3號8樓) 

※此活動贈票無法參加福利內容抽獎 
※票券視同入場券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。  
※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線，故未滿13歲不得參加抽獎及入場。  
※若有任何形式非供自用而加價轉售（無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內）之情事經查屬實者，得不予退票，並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。  
※相關規定以活動官網及現場公告為主，主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力


【星光雲APP贈票_步驟說明】

【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App，點選下方活動入口(2)； 立馬進入星光雲APP【金有謙 LIVE TOUR 】演唱會門票贈票 (3)，填留資料，馬上行動！

【步驟3】
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲《ETtoday》送你去看GOT7金有謙演唱會。（圖／娛樂中心社群組）

▲《ETtoday》送你去看GOT7金有謙演唱會，贈票活動參加辦法。（圖／娛樂中心社群組）

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