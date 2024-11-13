李多慧落淚報案後首現身！　喊話粉絲「繼續加油」環島結束身體出狀況

記者孟育民／台北報導

啦啦隊女神李多慧9日騎機車環島返家，卻遭狗仔跟拍到租屋處，事後在臉書發文：「對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」並親自到新北市婦幼警察隊報案，不料卻遭到媒體指控當天違規騎車，見到路人正在行經馬路，還強行帶頭轉彎未禮讓行人，引發熱議！她今13日出席醫美活動，聽聞相關問題表示不清楚，不願意多做回應。

▲李多慧出席醫美活動。（圖／記者孟育民攝）

李多慧被指控馬路三寶，騎車不讓行人違規轉彎，記者會上被問到「是否違規？會擔心罰單嗎？」她則沒有多回應，公關急忙阻擋，「請聚焦活動，謝謝。」甚至記者將手上的「會不會擔心罰單」的翻譯秀給她看，她歪頭一下，露出疑惑表情說：「不知道。」至於會不會考慮搬家？李多慧則說「還不確定。」露出微笑向粉絲喊話：「真的沒事！繼續加油好不好？」似乎心情沒受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李多慧繼續開工，散播滿滿正能量。（圖／記者孟育民攝）

才剛結束環島五天李多慧坦言現在身體還在酸痛，「特別是屁股，現在還沒好，右手也還在痛。」被問到過程中有遇到困難嗎？她說曾經被淋成落湯雞，「從武嶺下坡下來結果大雨，整個很崩潰，最慘還沒騎上去，一度想要放棄，沒有上到武嶺覺得有點可惜。」所以未來還想挑戰騎車到武嶺和太魯閣。