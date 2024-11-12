獨家／統神參戰《拳上》激瘦10公斤！　原本要對打國棟「內幕曝光」

記者孟育民／台北報導

《拳上2024》即將開戰，本屆將由亞洲統神張嘉航與蹦闆，領著8位數拳酬，為了榮耀與妻兒而戰，隨著比賽時間拉近，雙方卯足全力備戰，令外界充滿期待。而據悉《拳上》原本是要找統神和哥哥張葦航（國動）對打，不過國動因為怕太累所以拒絕邀約，改由「互看不順眼」的蹦闆上陣，統神在接受《ETtoday星光雲》專訪時也回應此事！

▲統神接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

統神坦言不清楚《拳上》有無邀約國棟，私下也沒有過問，「基本上對我來說，我主要的目的是有錢拿又可以減肥，但對《拳上》來說就是要找一個熱度，他們沒有跟我討論，他們第一個目標就是找我有恩怨的人，所以我覺得不管是Toyz、孫生、蹦闆、國棟，他們都有去問。」最終對戰蹦闆，他表示沒有太意外，「反正Toyz、蹦闆都同一個調調，我沒差啊，我跟蹦闆本來就會互嘴，只是我們嘴砲侷限在Toyz上面，有這個機會可以把恩怨放在擂台上面解決也不錯。」

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統神沒有想要對打的對象，因為自己還是初學者，光是練體能就自顧不暇，問到會想跟死對頭Toyz對戰嗎？他笑說：「打Toyz不會是這個價碼，我打他跟蹦闆差不多，也是贏，Toyz之前跟鐘培生那一場，他的拳擊很軟！」

▲▼統神起初主動聯繫《拳上》，看有無機會可以出戰，對於名單並無要求。（圖／記者李毓康攝）

統神現在一個禮拜練習四天，回家後還會特別去健身房運動，體重整整掉了10公斤，人明顯瘦了一圈，足見背後花了不少心思，被問到有無後悔參戰？他則堅定地說：「不後悔，有錢賺又可以減肥，天底下哪有這麼好的事情，我真的覺得很好玩，打完拳賽我會繼續練拳，對於減肥超有幫助。」

▲統神現在體重掉10公斤。（圖／記者李毓康攝）



至於老婆得知他要比賽的反應，他思考了一下，隨後表示：「沒有任何反應，他就看我會不會出事，幫我保保險，我有跟他說我的目的，第一個是打爆蹦闆、第二個要減肥，所以他就很支持我，並沒有嚇到。」老婆當天也會現身比賽，替他加油打氣！

