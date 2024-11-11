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等了9年！戴佩妮重返小巨蛋認「身體出狀況」　病因曝光：不太敢動

記者吳睿慈／台北報導

女歌手戴佩妮（Penny）邁入音樂旅程第24年，11日以「雙生」為核心主題，正式發行第十四張概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，同時宣布於2025年的3月22日再次登上台北小巨蛋，睽違9年再度攻蛋，她坦言正在思考尋找嘉賓的方案，至於二姐江蕙有可能嗎？她笑答：「別打擾二姐！」但會找二姐來看演唱會。

▲▼戴佩妮 2025「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▼▲戴佩妮睽違9年小巨蛋開唱，平常心面對票房。（圖／記者李毓康攝）

▲▼戴佩妮 2025「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者李毓康攝）

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戴佩妮（Penny）睽違9年重返小巨蛋，她對自己要求高，坦言上次認為自己有很多地方沒做好，「其實很想再站上這個舞台，但是我又很清楚知道，我必須要把自己的心理再建築得更強大一點，還有就是不要這麼容易分心，把不好的地方再多練習」，這9年間，經過大大小小的演出淬鍊，讓她準備好再度站上小巨蛋。

▲▼戴佩妮 2025「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲戴佩妮這幾年患有「耳石脫落症」，病發時會像躺下船在翻。（圖／記者李毓康攝）

心中已經有幾個嘉賓人選，戴佩妮表示「還在邀請當中，嘉賓對我來說非常重要」，會找前師姐江蕙嗎？她笑說「二姐很忙吧，她已經在籌備演唱會我還去打擾她不太好吧，二姐也是9年沒有唱了，我相信以她對她演唱會的要求，我不想打擾她任何一分一秒的時間，讓她專心的準備」，不過，她會邀請二姐來看演唱會。

只是她在疫情期間發現自己出現「耳石脫落症」，症狀無法根治，她以自身經驗表示：「我希望大家沒有這個經驗，躺下去像是船在翻，很恐怖的，所以我不太敢動，雖然我蠢蠢欲動很想跳，這個可能就是老天爺不要讓我太過動吧。」

▲▼戴佩妮 2025「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲戴佩妮笑喊若秒殺就高雄加場。（圖／記者李毓康攝）

至於票房壓力，戴佩妮以平常心面對，她笑喊：「秒殺了再說，人不能太貪，我以前絕對不可能貪圖秒殺，但這次可不可以貪圖秒殺，拜託！」雖然也有很多高雄朋友敲碗開唱，她則回應「不然秒殺不要加場，加在高雄」，但目前她只求秒殺即可，加場暫時未想。

▲▼戴佩妮 2025「雙生火焰」台北小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲戴佩妮小巨蛋開唱盼秒殺。（圖／記者李毓康攝）

戴佩妮睽違9年重返小巨蛋演唱會門票將於14日中午12點正式開賣，購票請至寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商。

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戴佩妮, 二姐, 江蕙

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