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爆出軌Yuma遭出征「Tommy偷關留言了」！神隱2天被洗版　粉怒：退訂

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma認了7年婚變，卻又接連被爆出男女雙方都各自出軌，成了4角戀。被小三女畫家指控是正宮Yuma小王的YTR Tommy至今都未出面發聲，社群網站也被大批粉絲湧入洗版，如今被發現他悄悄關閉留言功能，持續神隱中。

▲Tommy新影片留言被灌爆。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

▲Tommy爆介入Ryu、Yuma婚姻。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

Tommy於2021年開始和Ryu、Yuma合作拍片，9日被指是Yuma出軌對象後，至今2天都沒有發聲，不只粉絲要求他趕緊出面說明，還有許多網友也湧入他的社群網站謾罵攻擊，更揚言要退訂，11日有人發現他YT頻道的留言功能已悄悄關閉，似乎是想阻止輿論繼續擴大。

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▲▼Tommy。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

▲Tommy。（圖／翻攝自Instagram／tomitomi_japan）

此前，大陸女畫家被指是Ryu的小三一事相當不滿，解釋自己是在確認Ryu已經走出上一段感情，才接受了對方的感情「這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」她還爆料，Yuma在2023年底與另一位YouTuber「TomiTomi」發生婚外情，並疏遠了Ryu「Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。」爆料中的「TomiTomi」被廣大網友猜測是99萬訂閱的日本YTR Tommy。

▲Tommy關留言。（圖／翻攝自YT／TommyTommy Japan）

▲Tommy關留言。（圖／翻攝自YT／TommyTommy Japan）

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