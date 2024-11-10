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嚴藝文揭《影后》內幕「原找10個女演員」！　謝盈萱被謝瓊煖震撼當場哭了

記者孟育民／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，集結楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等超強卡司聯手飆戲，7日上線在網路上引發熱烈討論。編導嚴藝文、謝盈萱日前錄製曾寶儀Podcast節目《曾寶儀的人生寶藏圖》，談及《影后》幕後花絮，嚴藝文透露原本影集的設定是要10找個女演員，一集講一個故事，是經過討論、改版才有如今的版本。

▲▼嚴藝文、謝盈萱接受曾寶儀訪問。（圖／翻攝自YouTube／曾寶儀的人生寶藏圖）

▲嚴藝文、謝盈萱接受曾寶儀訪問。（圖／翻攝自YouTube／曾寶儀的人生寶藏圖）

嚴藝文在寫《俗女》前就已經有《影后》的雛形，表示當時內心就已經決定要找謝盈萱出演，「每次寫任何劇本，我都在想他可以演哪一個，我不一定會想主角，像一個定心丸這樣，你知道他會把自己打理好，他不會讓你太費心，但我都會找他覺得有趣的。」而謝盈萱還曾跟他說可以演化妝師的角色，穿插整個故事，並非一定要演主角。

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▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱在劇中有許多內心戲。（圖／Netflix提供）

不過《影后》原定要寫10個女演員的故事，最後經過一番波折才有如今的版本，嚴藝文說：「監製拿去給一些平台給回饋，大家都希望可以連續，一集一個單元好像台灣觀眾比較容易棄劇。回去改真的很可怕，從10個裡面去挑選，可能剪掉幾個，要讓他們像麻花一樣串在一起，很痛苦啦！」

▲▼嚴藝文、謝盈萱接受曾寶儀訪問。（圖／翻攝自YouTube／曾寶儀的人生寶藏圖）

▲嚴藝文揭寫劇本波折。（圖／翻攝自YouTube／曾寶儀的人生寶藏圖）

謝盈萱演技早就獲得外界肯定，不過她說在拍攝過程中，看到謝瓊煖的演出，其中一場母女試鏡的橋段，謝瓊煖對著李雪講出內心對白，讓謝盈萱在旁邊看著就忍不住掉淚，「我在看劇本就知道非常不好演，瓊煖姐在現場拿出了比我想像中還要高度的表演，我不是他的對手，我只是搭戲的人，我就被他強力的能量，眼睛沒辦法移開他，我就一直掉眼淚，我已經分不清楚這是對演員的敬佩還是這個角色，但我想百分之99我就是在看戲。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖。（圖／Netflix提供）

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影后, 嚴藝文, 謝盈萱, 謝瓊煖, 曾寶儀

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