NanaQ驚收「前任前女友私訊」！暗揭被分手內幕 訝異：不只一位

記者潘慧中／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」交往刺青男1個多月突然被分手後，開始在社群網站抒發失戀心情。她9日便坦言收到與前任交往過的女生私訊，「我很訝異受到同等對待的女生不只一位。」

▲NanaQ最近收到不少前任前女友的私訊。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



NanaQ在Instagram限時動態透露，最近收到很多私訊，其中包括酸民、粉絲和曾與前男友交往的女生，因此得知不只自己受到如此對待，「很訝異她們居然私訊我，要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NanaQ很訝異收到這些人的訊息。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）



NanaQ表示她不會自稱受害者，畢竟那是自己選擇的對象，所以沒有打算進一步爆料，「覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了，但好像還是免不了遇到XX，以後怎麼辦？有曖昧對象先給你們審核ㄇ？」

▲NanaQ交往1個多月無預警被分手。（圖／翻攝自Instagram、Threads／nanaq521）



事實上，關於NanaQ記錄失戀心情，前男友日前在Threads表示，既然是當初自己選擇的對象，他會默默讓女方繼續發，但他不會這麼做，「不想貶低她。」

NanaQ IG全文：

跟大家說聲抱歉

最近訊息留言太多了

沒辦法一一回覆

對不起

有來自惡意的網友

還有總是支持我的你

還有跟前任一起去吃的豬腳飯老闆

還有跟前任一起去咖啡廳畫畫隔壁桌的客人

還有與前任交往過的女生…

我很訝異受到同等對待的女生不只一位

也很訝異她們居然私訊我

要說出這些事情是很不容易是需要勇氣的

我不能說我們都是受害者

畢竟跟誰交往是我自己的選擇

我也不打算爆料

那沒有意義

大家給的建議娜娜都有聽進去

覺得自己已經算是頭腦很清晰的女生了

但好像還是免不了遇到XX

以後怎麼辦？

有曖昧對象先給你們審核ㄇ( ´▽｀)？