金鐘夯劇《八尺門》這裡看得到！視帝李銘順背3語言崩潰：難倒我

記者黃庠棻／台北報導

入圍金鐘16項大獎、最終抱回7座獎的律政懸疑台劇《八尺門的辯護人》，刻畫出原住民與移工的生活困境，藉由法庭攻防探討死刑議題與台灣多元族群現況，男主角李銘順更流利切換三聲道，以華語、台語、阿美族語詮釋老油條性格的公設辯護人「佟寶駒」，成功憑此角奪下金鐘獎迷你劇集男主角肯定。

▲《八尺門的辯護人》讓李銘順拿下金鐘最佳男主角獎。（圖／CATCHPLAY電影台提供）

李銘順不斷突破自我、油入人心的討喜演技也倍受觀眾喜愛，他表示「同時挑戰背法條和阿美族語，真的難倒我，但好在我的努力有被大家看見，希望這個週末夜晚再打開電視看看老佟吧！」甚至引用劇中金句「如果把今天的煩惱變成明天的煩惱，那今天就沒有煩惱了！」

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號召觀眾週日夜晚拋開收假憂鬱感，一同重溫2024台劇口碑之作《八尺門的辯護人》，11月10日晚間10點於CATCHPLAY電影台正式首播。

此外，從印尼來台念書並勇闖演藝圈的23歲亮眼新星張耀，劇中飾演影響判決的關鍵印尼移工「阿布杜爾」，當時他為了角色努力曬黑、消瘦，成功入圍第59屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」，當時在台灣念書攻讀土木相關科系的他，如今也同時成為李銘順的同門師弟。

▲張耀（中）在《八尺門的辯護人》中表現亮眼。（圖／CATCHPLAY電影台提供）

張耀憶及當時在法庭拍攝期間，李銘順在一旁賣力辯護演出之餘，也不忘當面指導他，張耀說「起初我演得很卡，順哥會當面教我該做什麼，也很願意分享他的經驗，我才能漸漸長出阿布的樣子」。雖然最終沒有抱回金鐘新人獎，但他坦言能被台灣觀眾看見已是很棒的經驗，並選擇繼續努力在台念書打拚、追逐夢想。

不僅如此，張耀打趣說「雖然戲裡我的角色令人感傷，但能因為《八尺門的辯護人》成為銘順哥的夥伴，這應該是阿布沒想過的事！」《八尺門的辯護人》一共奪下第59屆金鐘獎最佳迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）編劇獎、迷你劇集／電視電影男主角獎、戲劇類節目聲音設計獎、戲劇配樂獎、戲劇類節目創新獎、最具人氣獎，全劇一共8集，11月10日起每週日晚間10點於CATCHPLAY電影台播出。