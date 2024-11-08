香港電影被說「失去自由靈魂」！　大咖名導被追問嚇得尷尬回應

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名導演杜琪峯曾在2019年受邀擔任金馬獎評審團主席，後卻因為政治因素而辭退，近日時隔五年在接受《BBC News》訪問時，小心翼翼地講述了心聲，坦言香港電影圈現況「沒了靈魂」，對於未來能否再參與金馬獎也不樂觀。同樣也是知名導演的爾冬陞，8日出席活動時，被問起了對此事的看法，也是回答地相當謹慎。

▲杜琪峯受訪台香港電影圈困境。（圖／翻攝YouTube／BBC News 中文）

根據港媒報導，《徐克：天馬行空的先驅》展覽開幕式8日登場，吸引了不少演藝圈好友共襄盛舉。活動上星光熠熠，包括香港電影金像獎主席爾冬陞也特地前來支持，談到與徐克的合作，爾冬陞透露兩人過去曾多次洽談合作計畫，但無奈總是未能成事，雖然沒能合作拍片，卻成功邀請徐克一起潛水，後來對方就拍了《深海尋人》，讓他笑稱「原來他是有目的的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲爾冬陞被問起杜琪峯言論，明顯不想正面回答。（圖／翻攝自爾冬陞微博）

現場有記者提及杜琪峯近期的訪談內容，爾冬陞聽到後笑著回應：「你真的問這個問題，你想讓我金像獎辦不成嗎？哈哈⋯走啦走啦⋯。」不願正面給予回覆，明顯是不想碰觸敏感的政治話題，避免受到影響。

此前，近年來因為政治敏感，許多中國大陸、香港電影人選擇不參加金馬獎，杜琪峯受訪時直言「無可否認這肯定從政治角度多過藝術角度，因為政治立場沒得說，那是很無情的，就是沒辦法」，至於是否會參加未來的金馬獎，杜琪峯表示需考量出資者的意願，若因此導致投資方受損，他也會於心不忍。他坦言：「知道問題在哪，要不要去觸碰紅線，大家各自心中有數。」

5年前辭退評審團主席！杜琪峯被問「會再來金馬獎？」無奈全說了