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5年前辭退評審團主席！杜琪峯被問「會再來金馬獎？」無奈全說了

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名導演杜琪峯曾3次奪得金馬獎最佳導演，以及3次的香港電影金像獎最佳導演，此外還在各大國際影展受邀擔任評審，在電影界佔有不可取代的地位。5年前受邀擔任金馬獎評審團主席，後卻疑似因政治因素而不得已辭退，近日他接受《BBC News》採訪，坦言未來也很難參加金馬獎，而原因「大家心中有數」。

▲杜琪峯坦言未來也很難參加金馬獎。（圖／翻攝YouTube／BBC News 中文）

▲杜琪峯受訪台香港電影圈困境。（圖／翻攝YouTube／BBC News 中文）

根據《BBC News》報導，杜琪峯受訪時直言自己和香港似乎都「沒了靈魂」，陷入人生低潮，被問起背後原因時，他直球回答「我猜你比我更清楚吧」，對現況感到無力，他認為失去的靈魂正是「自由，言論的自由，也就是人權和自由」。但現在他依然堅持待在香港拍片，他認為離開香港就拍不出他心目中的香港情懷，雖然香港電影圈已變調，但他覺得離開「是對香港的背叛」。

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▲杜琪峯坦言未來也很難參加金馬獎。（圖／翻攝YouTube／BBC News 中文）

▲杜琪峯坦言未來也很難參加金馬獎。（圖／翻攝YouTube／BBC News 中文）

近年來因為政治敏感，許多中國大陸、香港電影人選擇不參加金馬獎，杜琪峯直言「無可否認這肯定從政治角度多過藝術角度，因為政治立場沒得說，那是很無情的，就是沒辦法」，至於是否會參加未來的金馬獎，杜琪峯表示需考量出資者的意願，若因此導致投資方受損，他也會於心不忍。他坦言：「知道問題在哪，要不要去觸碰紅線，大家各自心中有數。」

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