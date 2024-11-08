黃曉明女友真的懷孕！「陪產檢全被拍」畫面遭酸：葉珂找來的？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明自從認愛網紅葉珂後，女方就不斷地被挖出黑歷史，言行不時引起爭議，還在直播時脫口稱伍佰的歌猥瑣、〈今天妳要嫁給我〉很丟人等等，被許多網友批評。知名狗仔劉大錘8日晚間再放出新的爆料，拍到了黃曉明陪葉珂到婦產科的畫面，算是證實了女方懷孕的消息。

▲黃曉明、葉珂認愛後，掀起一波又一波的話題。（圖／翻攝自黃曉明、葉珂微博）

劉大錘8日晚間放出新的爆料，從他放出的影片中可以看到，黃曉明陪葉珂去產檢，不過全程葉珂走前面，黃曉明悄悄跟在後面，連產檢結束以後，助理都還要先送黃曉明出門，再把葉珂送上車。仔細看可以發現兩人在醫院裡面一直都是分開走，沒有同框的畫面，全程陪在葉珂身邊的是葉珂的朋友。

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▲狗仔釋出黃曉明、葉珂產檢目擊影片。（圖／翻攝自劉大錘微博）

劉大錘還指出「你看黃老闆（黃曉明）一直在外面，其實一直在外面挺焦急的感覺，他焦急產檢的消息，但是他又怕被人遇到，雖然全程沒有陪在身邊，但是也是在醫院這待著」，期間黃曉明疑似還幫葉珂買了地瓜，消息一出，馬上就衝上了微博熱搜，不過留言區不免又掀起一波酸言酸語。

不少網友直接吐槽「葉珂找你去拍的吧？」、「你的猛料就是黃老闆給嬌妻買烤紅薯」、「地瓜也是瓜」、「感覺黃曉明入了殺豬盤，一套一套的」、「好傢伙，所以到底是誰在炒作」、「為何要報一個眾人皆知的事情」。

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