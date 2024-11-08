英AV女宣布開趴「幫高中生轉大人」！家長怒抗議　慘遭取消簽證了

記者劉宛欣／綜合報導

英國AV女優邦妮布魯（Bonnie Blue）日前宣布參加澳洲昆士蘭黃金海岸的「畢業週狂歡」（Schoolies Week），並計劃在當地舉行拍攝活動，聲稱要幫助當地高中畢業生們「正式踏上成人之路」，引發澳洲家長強烈不滿，要求澳洲政府取消布魯的簽證，禁止她入境，對此，當地媒體報導指出政府已決定取消她的簽證，她則坦然面對，宣布換地方執行計畫。

▲邦妮布魯宣布前往澳洲舉辦性愛活動，引起爭議。（圖／翻攝自Bonnie Blue Instagram）

邦妮先前曾在美國、英國等地邀請大學生參加免費性愛活動，唯一的條件是參與者必須同意被拍攝，許多年輕人不以為意，都樂意參與。活動迅速受到熱烈響應後，邦妮將活動版圖擴展至澳洲，並將參加年齡從大學生調整至高中畢業生。這一消息一經曝光，令廣大澳洲家長群情激憤，擔憂對孩子產生不良影響，集體抗議，要求政府介入。

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▲邦妮布魯的簽證被取消。（圖／翻攝自Bonnie Blue Instagram）

根據《澳洲新聞網》報導，澳洲政府已決定取消邦妮的入境簽證，原因是她計畫在澳洲從事商業活動，不符合入境條件。目前人在英國的邦妮對於簽證被取消表示無所謂，淡定地說：「那就選個其他地方進行計畫。」似乎相當不以為意，不過擔憂孩子的家長們因此鬆了一口氣。